MASTERCHEF DÜN AKŞAM NEDEN YOKTU? 4 KASIM MASTERCHEF YENİ BÖLÜM YAYINLANMADI MI?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye , 4 Kasım Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşmadı. Kanalın yayın programında yaptığı değişiklik merak konusu olurken, yarışmanın takipçileri MasterChef'in neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün hangi gün ekrana geleceğini araştırmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye'nin yayın takvimine ilişkin merak edilenler...

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef'in yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Yarışmanın yeni bölümünün bugün neden ekranlara gelmediği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Programın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de yapılmış bir duyuru bulunmuyor.