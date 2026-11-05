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MASTERCHEF DÜN AKŞAM NEDEN YOKTU? 4 KASIM MASTERCHEF YENİ BÖLÜM YAYINLANMADI MI?

MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. TV8'in yayın akışında yaptığı değişiklik sonrası “MasterChef dün akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” soruları gündeme geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, 4 Kasım Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşmadı. Kanalın yayın programında yaptığı değişiklik merak konusu olurken, yarışmanın takipçileri MasterChef'in neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün hangi gün ekrana geleceğini araştırmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye'nin yayın takvimine ilişkin merak edilenler...

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef'in yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Yarışmanın yeni bölümünün bugün neden ekranlara gelmediği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Programın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de yapılmış bir duyuru bulunmuyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Masterchef yeni bölüm 5 Kasım 2026 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

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