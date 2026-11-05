RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI? | Üç aylar ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 2026 yılı oruç takvimi araştırılmaya başlandı. Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimiyle Ramazan ayının başlayacağı tarih belli olurken, milyonlarca Müslüman ilk sahur ve ilk iftar için hazırlıklara başladı. Peki, 2026'da ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte üç ayların başladığı tarih…

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, Ramazan'ın ilk orucu için 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

Ramazan ayının başlamasından önce ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Böylece 2027 yılının Ramazan ayı, kış mevsiminde ibadetlerle idrak edilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin 2027 yılı tarihi belli oldu. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen bu mübarek gece, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.