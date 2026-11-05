TARIM KREDİ AKTÜEL 5-9 KASIM | İndirim başladı: Tarım Kredi Marketleri'nde neler var?

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 5-9 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyası alışveriş yapmak isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Haftanın aktüel kataloğunda yer alan avantajlı fiyatlar, kaliteli ürünleri ekonomik şekilde satın almak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç kategorilerindeki indirimli ürünler merak konusu olurken, Tarım Kredi Market'in bu haftaki kampanyasında hangi ürünlerin öne çıktığı araştırılıyor. İşte 5-9 Kasım 2026 Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğunun tüm detayları...