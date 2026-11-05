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Haberler Yaşam TARIM KREDİ AKTÜEL 5-9 KASIM | İndirim başladı: Tarım Kredi Marketleri'nde neler var?

TARIM KREDİ AKTÜEL 5-9 KASIM | İndirim başladı: Tarım Kredi Marketleri'nde neler var?

Tarım Kredi Kooperatifi 5-9 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu, haftanın dikkat çeken indirimleri ve avantajlı alışveriş fırsatlarıyla tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak ihtiyaçlarından günlük tüketim ürünlerine kadar birçok kategoride öne çıkan kampanyalar, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte Tarım Kredi Market 5-9 Kasım 2026 indirimli ürünler listesi ve haftanın kaçırılmayacak fırsatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 5-9 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyası alışveriş yapmak isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Haftanın aktüel kataloğunda yer alan avantajlı fiyatlar, kaliteli ürünleri ekonomik şekilde satın almak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç kategorilerindeki indirimli ürünler merak konusu olurken, Tarım Kredi Market'in bu haftaki kampanyasında hangi ürünlerin öne çıktığı araştırılıyor. İşte 5-9 Kasım 2026 Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğunun tüm detayları...

TARIM KREDİ 5 - 9 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

TARIM KREDİ TAM YAĞLI DOĞAL YOĞURT 1500 G: 99 TL

TARSÜT KAŞAR PEYNİR 1000 G: 409 TL

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