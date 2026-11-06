Birkaç yaprağı yetiyor! Ne şeker ne bal: Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Şeker tüketimini kontrol etmeye yardımcı olur: İçeceklerde ve bazı yiyeceklerde şeker yerine kullanılabilir.





Dikkat edilmesi gerekenler:

Stevia bir ilaç değildir. Tansiyon ve kan şekeri üzerinde etkili ilaç kullanan kişilerin yüksek miktarda tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önerilir.

Stevia, doğal tatlandırıcı özelliği ve düşük kalorili olması nedeniyle sağlıklı beslenmede şeker yerine kullanılabilen faydalı bir bitkidir. Ancak tek başına hastalıkları tedavi etmez.