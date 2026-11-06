Birkaç yaprağı yetiyor! Ne şeker ne bal: Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Şeker otu olarak da bilinen stevia, tatlı yapraklarıyla doğanın dikkat çeken bitkileri arasında yer alıyor. Düşük kalorili doğal tatlandırıcı özelliğiyle öne çıkan bitki, Türkiye'nin özellikle sıcak iklimli bölgelerinde yetiştirilmeye uygun olmasıyla da ilgi görüyor.
STEVIA'NIN FAYDALARI!
Kan şekerine etkisi düşüktür: Saf stevia tatlandırıcıları kan şekerini belirgin şekilde yükseltmez.
Diş sağlığını destekler: Şeker gibi diş çürüğüne neden olan bakteriler tarafından kullanılmaz.
Antioksidan bileşikler içerir: Yapraklarında antioksidan özellik gösterebilen bitkisel maddeler bulunur.
Bitki çayı olarak tüketilebilir: Kurutulmuş yaprakları çaylara tat vermek amacıyla eklenebilir.
Şeker tüketimini kontrol etmeye yardımcı olur: İçeceklerde ve bazı yiyeceklerde şeker yerine kullanılabilir.
Dikkat edilmesi gerekenler:
Stevia bir ilaç değildir. Tansiyon ve kan şekeri üzerinde etkili ilaç kullanan kişilerin yüksek miktarda tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önerilir.
Stevia, doğal tatlandırıcı özelliği ve düşük kalorili olması nedeniyle sağlıklı beslenmede şeker yerine kullanılabilen faydalı bir bitkidir. Ancak tek başına hastalıkları tedavi etmez.
Başlıca kullanım alanları şunlardır:
Çay ve kahvede tatlandırıcı olarak kullanılır.
Kek ve kurabiye yapımında kullanılabilir.
Şekersiz içeceklerde bulunur.
Diyet ürünlerinde tercih edilir.
Kurutulmuş yaprakları bitki çayı olarak kullanılabilir.
Stevia toz, sıvı ve kurutu