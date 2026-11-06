Çeşmeli hayırseverden ailesi adına anaokuluna ek bina

ÇEŞMELİ hayırsever Mehmet Akpınar'ın annesi Zarife Akpınar ve babası Ahmet Akpınar adına yaptırdığı üç derslikli ek bina törenle açıldı. Yeni dersliklerle birlikte 186 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulunda ikili eğitimden tekli eğitime geçildi. Mehmet Akpınar Anaokulu'nun ek bina açılışına Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, hayırsever Mehmet Akpınar ve eşi Hayriye Akpınar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan Çöker, okulun Müdürleri Hakan Güney ve Dilek Güzel ile öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, okul öncesi eğitime yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Hayırseverlerin katkısıyla okul yatırımlarının daha hızlı hayata geçirilebildiğini belirten Maraşlı, öğrenci talebinin yüksek olduğu anaokuluna üç yeni derslik kazandırılmasının yerinde bir adım olduğunu söyledi. Mehmet Akpınar, okul yaptırma fikrinin Almanya'da çalıştığı yıllarda doğduğunu anlattı. Bir fırında genç bir çalışanın Amerikalı müşterilerle İngilizce konuşmasından etkilendiğini belirten Akpınar, o gün Türkiye'de bir okul yaptırmaya karar verdiğini söyledi. İlk okul yatırımına 2001'de başladığını anlatan Akpınar, yeni dersliklerle anaokulunun yaklaşık 40 öğrenciye daha yer açabileceğini ifade etti.