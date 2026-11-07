MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 6 KASIM | MasterChef'te potaya kim gitti? MasterChef Türkiye'de 6 Kasım dokunulmazlık oyunu...

MasterChef Türkiye'de 6 Kasım Cuma gecesi rekabet giderek kızıştı. Haftanın kaderini belirleyecek dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, en başarılı tabakları hazırlayarak şeflerin takdirini kazanmaya çalıştı. Zorlu mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve bireysel dokunulmazlığın sahibi açıklanırken, eleme potasına giren 5. ve 6. yarışmacılar da belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de bu haftanın kritik gecesinde neler yaşandı? İşte detaylar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Masterchef 2026'da bugün gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan 'Fırında Domates Çorbası, Zeytinyağlı Kereviz, Orman Kebabı, Kestaneli İç Pilavı ve Revani' yapmalarını istedi. Yarışmacıların yaptığı menüler konuklar tarafından değerlendirildi ve dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Kırmızı takım haftanın ikinci galibiyetini elde ederek rekabette öne geçti.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 6 Kasım dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını ise Tolgahan kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI SON DAKİKA 6 KASIM 2026
Masterchef 2026'da bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyunun ardından eleme potasına giren ilk 6 isim netleşti. İlk gün dokunulmazlığı kaybeden mavi takımdan Tolgahan ve Ayşe eleme potasına girmişti. İkinci gün ise kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetti ve Bahar ile Eyüpcan potaya girmişti. Bugün ise potaya giren isimler Şadi ve Kübra oldu. Masterchef 2026'da haftanın eleme adayları tamamı şöyle:
Tolgahan
Ayşe
Bahar
Eyüpcan
Şadi
Kübra