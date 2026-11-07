MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 6 KASIM | MasterChef'te potaya kim gitti? MasterChef Türkiye'de 6 Kasım dokunulmazlık oyunu...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI SON DAKİKA 6 KASIM 2026

Masterchef 2026'da bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyunun ardından eleme potasına giren ilk 6 isim netleşti. İlk gün dokunulmazlığı kaybeden mavi takımdan Tolgahan ve Ayşe eleme potasına girmişti. İkinci gün ise kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetti ve Bahar ile Eyüpcan potaya girmişti. Bugün ise potaya giren isimler Şadi ve Kübra oldu. Masterchef 2026'da haftanın eleme adayları tamamı şöyle:

Tolgahan

Ayşe

Bahar

Eyüpcan

Şadi

Kübra