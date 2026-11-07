TAŞACAK BU DENİZ 37. BÖLÜM İZLE: Taşacak Bu Deniz son bölümde neler oldu? Taşacak Bu Deniz 38.bölüm fragmanı

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz , 6 Kasım 2026 Cuma akşamı yayınlanan 37. bölümüyle heyecan dolu anlara sahne oluyor. Oruç'un karşı karşıya kaldığı büyük tehlike, Karadeniz'de yeni bir dönemin kapısını aralarken Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki hesaplaşma giderek alevleniyor. Taşacak Bu Deniz 37. bölüm tek parça izleme ekranı ve bölümde yaşanan son gelişmeler araştırılıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 38 BÖLÜM FRAGMANI

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Oruç'un uçurumdan atılması, Koçari ve Furtuna savaşını alevlendirmiştir. Üstelik bu sefer savaşı manipüle eden bir oyuncu daha vardır; Adil'i kurtaran Cengiz, Eleni'nin minnetini kazanmıştır. Adil'in kaderi Oruç'a bağlıdır ancak Adil'in ne buna güvenmeye ne de durmaya niyeti vardır. Yaptığı hamle ona zaten kızgın olan Esme'yi çılgına çevirir. İkisi de yaralı iki inatçı âşık, birbirlerinde daha büyük yaralar açarlar. Üstelik hapisten çıkan Orhan, al bir yazmanın oyalarına ilmek ilmek işlenen sırrı ortaya dökmek ve Esme'nin kaderini yeniden örmek üzeredir.