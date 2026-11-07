7 ilçede okullarda eğitime ara! İki gün boyunca dersler uzaktan yapılacak

Antalya 'nın ev sahipliği yapacağı COP31 Liderler Zirvesi öncesinde kentte hazırlıklar hızlandı. Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu , Döşemealtı, Konyaaltı , Kepez , Manavgat , Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze ders yapılmayacak.

Uygulama yalnızca belirlenen 7 ilçeyi kapsayacak. Diğer ilçelerdeki okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal takvim doğrultusunda devam edecek.

Okul yöneticileri ise eğitim sürecinin takibi, öğrenci ve velilerin sorularının yanıtlanması ve okul binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlerinin başında bulunacak.

KAMU ÇALIŞANI ANNELER İÇİN İDARİ İZİN KARARI

Alınan tedbirler kapsamında kamu kurumlarında çalışan kadın personel için de düzenlemeye gidildi.

Buna göre belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamadan yararlanamayacak.