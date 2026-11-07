7 ilçede okullarda eğitime ara! İki gün boyunca dersler uzaktan yapılacak

Antalya 'nın ev sahipliği yapacağı COP31 Liderler Zirvesi öncesinde kentte hazırlıklar hızlandı. Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze ders yapılmayacak.
İki gün boyunca eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülecek. Belirlenen ilçelerde okul servisleri hizmet vermeyecek, taşımalı eğitim uygulamasına da ara verilecek.
Okul yöneticileri ise eğitim sürecinin takibi, öğrenci ve velilerin sorularının yanıtlanması ve okul binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlerinin başında bulunacak.
Uygulama yalnızca belirlenen 7 ilçeyi kapsayacak. Diğer ilçelerdeki okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal takvim doğrultusunda devam edecek.
KAMU ÇALIŞANI ANNELER İÇİN İDARİ İZİN KARARI
Alınan tedbirler kapsamında kamu kurumlarında çalışan kadın personel için de düzenlemeye gidildi.
Buna göre belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.
Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamadan yararlanamayacak.
GÜVENLİK VE SAĞLIK PERSONELİ GÖREVİNE DEVAM EDECEK
Düzenleme kapsamında bazı eğitim ve kamu hizmetlerine ara verilse de kentin temel hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli önlemler alınacak.
COP31 organizasyonunda görevli personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, itfaiye, acil durum, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde çalışanlar görevlerini sürdürecek.
Nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun olarak işlem yaptığı kamu kurumlarında da yeterli sayıda personel bulundurulacak.
KARARIN NEDENİ COP31 LİDERLER ZİRVESİ
Söz konusu düzenlemelerin arkasında ise uluslararası ölçekte büyük katılımla gerçekleştirilmesi planlanan COP31 Liderler Zirvesi bulunuyor.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona çok sayıda ülkeden devlet ve hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılması bekleniyor.
Zirve döneminde kentte oluşabilecek yoğunluk, güvenlik ve ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda alınan tedbirlerle organizasyonun sorunsuz yürütülmesi ve günlük yaşamın aksamaması hedefleniyor.