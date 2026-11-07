Antalya'da 11-12 Kasım'da okullar tatil mi? Antalya'da hangi ilçelerde uzaktan eğitim olacak?

Antalya 'da kasım ayının ikinci haftasında eğitim gündemini değiştiren bir gelişme yaşandı. Kentte düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle güvenlik ve ulaşım başta olmak üzere geniş kapsamlı tedbirler alınırken, Antalya Valiliği eğitimle ilgili de önemli bir karar açıkladı. Antalya Valiliğinin duyurduğu kararın ardından öğrenciler ve veliler, 11-12 Kasım tarihlerinde eğitim-öğretime nasıl devam edileceğini araştırmaya başladı. Özellikle belirlenen ilçelerde yaşayan aileler, iki günlük uygulamanın ayrıntılarını merak ediyor.

COP31 ZİRVESİ NEDENİYLE EĞİTİMDE DÜZENLEME YAPILDI

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Çok sayıda ülkeden devlet liderinin, uzmanların ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı organizasyon kapsamında kentte yoğunluk yaşanması bekleniyor. Zirve süresince günlük 100 bin ziyaretçinin ağırlanması hedeflenirken güvenlik, trafik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli alanlarda tedbirler alındı.

Bu kapsamda eğitim faaliyetlerine yönelik de yeni bir karar duyuruldu.