Antalya'da 11-12 Kasım'da okullar tatil mi? Antalya'da hangi ilçelerde uzaktan eğitim olacak?

Antalya'da kasım ayının ikinci haftasında eğitim gündemini değiştiren bir gelişme yaşandı. Kentte düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle güvenlik ve ulaşım başta olmak üzere geniş kapsamlı tedbirler alınırken, Antalya Valiliği eğitimle ilgili de önemli bir karar açıkladı. Antalya Valiliğinin duyurduğu kararın ardından öğrenciler ve veliler, 11-12 Kasım tarihlerinde eğitim-öğretime nasıl devam edileceğini araştırmaya başladı. Özellikle belirlenen ilçelerde yaşayan aileler, iki günlük uygulamanın ayrıntılarını merak ediyor.
COP31 ZİRVESİ NEDENİYLE EĞİTİMDE DÜZENLEME YAPILDI
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
Çok sayıda ülkeden devlet liderinin, uzmanların ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı organizasyon kapsamında kentte yoğunluk yaşanması bekleniyor. Zirve süresince günlük 100 bin ziyaretçinin ağırlanması hedeflenirken güvenlik, trafik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli alanlarda tedbirler alındı.
Bu kapsamda eğitim faaliyetlerine yönelik de yeni bir karar duyuruldu.
11-12 KASIM'DA ANTALYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
Antalya Valiliğinin yayımladığı genelge doğrultusunda 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde 7 ilçedeki resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak. Öğrenciler bu iki gün boyunca eğitimlerine uzaktan devam edecek.
Uzaktan eğitim kararı alınan ilçeler şöyle:
-Aksu
-Döşemealtı
Belirtilen ilçelerdeki tüm resmi ve özel okulları kapsayan uygulama iki gün sürecek.
ANTALYA'NIN DİĞER İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ?
Valiliğin açıklamasına göre uzaktan eğitim kararı yalnızca belirlenen 7 ilçeyi kapsıyor. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim-öğretim faaliyetleri normal düzeninde devam edecek.
Karar kapsamında uzaktan eğitime geçilen ilçelerde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmeyecek.
OKUL ÇAĞINDA ÇOCUĞU OLAN KADIN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN
Antalya Valiliğinin genelgesinde kamu çalışanlarını ilgilendiren bir düzenleme de yer aldı.
Buna göre belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.
Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak.
Okul yöneticileri ise uzaktan eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin başında bulunacak.