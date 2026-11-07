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Haberler Yaşam BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım! Neler var neler...

BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım! Neler var neler...

BİM'de ev tekstilinden mutfak gereçlerine, akıllı teknolojilerden kışlık giyime kadar onlarca kalem üründe yapılan dev indirimler ezber bozacak. Özellikle beyaz eşya ve mobilya reyonuna gelen sürpriz ürün, bu haftanın en çok konuşulanı olmaya aday. İşte BİM kapılarını açar açmaz yok satması beklenen o dev katalog...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BİM'in kasım ayının ilk yarısını kapsayan ve haftanın farklı günlerinde raflara gelecek olan aktüel ürünler kampanyası, ev gereçlerinden mutfak eşyalarına, tekstillerden gıda ve teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Belirtilen tarihlerde (6, 8, 10, 11, 13 ve 15 Kasım) mağazalarda yer alacak öne çıkan fırsat grupları ve ürünlerden bazıları şunlardır:

BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım!

BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım!

BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım!

BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım!

BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım!

BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım!

BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım!

BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım!

BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım!

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