BİM YENİ AFİŞ! BİM aktüel kataloğu 6-8-10-11-13 ve 15 Kasım! Neler var neler...

BİM'in kasım ayının ilk yarısını kapsayan ve haftanın farklı günlerinde raflara gelecek olan aktüel ürünler kampanyası, ev gereçlerinden mutfak eşyalarına, tekstillerden gıda ve teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Belirtilen tarihlerde (6, 8, 10, 11, 13 ve 15 Kasım) mağazalarda yer alacak öne çıkan fırsat grupları ve ürünlerden bazıları şunlardır: