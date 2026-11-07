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Haberler Yaşam Bugün televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne var? | 7 KASIM TV YAYIN AKIŞLARI

Bugün televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne var? | 7 KASIM TV YAYIN AKIŞLARI

7 Kasım 2026 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu! Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler, Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve ekranlarında yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. Özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yeni bölümler ve sevilen yarışmalar merak konusu oldu. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye'nin yayın saatleri dikkat çekerken izleyiciler arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?', 'Bu akşam hangi diziler var?' sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Kasım Cumartesi kanal kanal güncel TV yayın akışı…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Cumartesi gününü ekran başında değerlendirmek isteyenler için ulusal kanalların yayın programları belli oldu. Gündüz kuşağında magazin, haber, yemek ve eğlence programları izleyiciyle buluşurken akşam saatlerinde dizi, yarışma ve komedi yapımları öne çıkıyor.

Özellikle yeni bölüm yayınlarıyla dikkat çeken kanallarda bu akşamın programı da şekillendi.

ATV YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2026

07.30 – atv'de Hafta Sonu

10.00 – Altı Üstü İstanbul

13.15 – Var Mısın Yok Musun

15.45 – Güneşin Doğduğu Yer

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2026

07.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

10.00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13.00 – İşte Hayat

14.45 – Sevdan Bir Ateş (Tekrar)

18.25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20.00 – Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2026

07.00 – Küçük Ağa

08.30 – Konuştukça

09.45 – Magazin D Cumartesi

13.00 – Arda'nın Mutfağı

14.00 – Haysiyet

16.00 – Daha 17

18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2026

08.35 – Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)

10.00 – Hayallerinin Peşinde

11.25 – Evlilik Güzeldir (Tekrar)

14.45 – Teşkilat (Tekrar)

17.50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

STAR TV yayın akışı 7 Kasım 2026

08.15 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)

11.15 – Başkalarının Hayatı (Tekrar)

14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

15.30 – Tuzlu Kahve (Tekrar)

19.00 – Star Haber

20.00 – Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2026

06.30 – Tuzak

08.00 – Oynat Bakalım

08.30 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10.00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

15.30 – Gupi (Çizgi Film)

16.30 – MasterChef Türkiye

20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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