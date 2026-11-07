Bugün televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne var? | 7 KASIM TV YAYIN AKIŞLARI

Cumartesi gününü ekran başında değerlendirmek isteyenler için ulusal kanalların yayın programları belli oldu. Gündüz kuşağında magazin, haber, yemek ve eğlence programları izleyiciyle buluşurken akşam saatlerinde dizi, yarışma ve komedi yapımları öne çıkıyor.
Özellikle yeni bölüm yayınlarıyla dikkat çeken kanallarda bu akşamın programı da şekillendi.
ATV YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2026
07.30 – atv'de Hafta Sonu
10.00 – Altı Üstü İstanbul
13.15 – Var Mısın Yok Musun
15.45 – Güneşin Doğduğu Yer
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?
SHOW TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2026
07.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
10.00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13.00 – İşte Hayat
14.45 – Sevdan Bir Ateş (Tekrar)
18.25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20.00 – Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2026
07.00 – Küçük Ağa
08.30 – Konuştukça
09.45 – Magazin D Cumartesi
13.00 – Arda'nın Mutfağı
14.00 – Haysiyet
16.00 – Daha 17
18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2026
08.35 – Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)
10.00 – Hayallerinin Peşinde
11.25 – Evlilik Güzeldir (Tekrar)
14.45 – Teşkilat (Tekrar)
17.50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 – Ana Haber
20.00 – Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
STAR TV yayın akışı 7 Kasım 2026
08.15 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)
11.15 – Başkalarının Hayatı (Tekrar)
14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
15.30 – Tuzlu Kahve (Tekrar)
19.00 – Star Haber
20.00 – Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI 7 KASIM 2026
06.30 – Tuzak
08.00 – Oynat Bakalım
08.30 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10.00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15.30 – Gupi (Çizgi Film)
16.30 – MasterChef Türkiye
20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)