Candan Yüceer Yeni Parti’den istifa etti!

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yaptığı açıklamayla Yeni Parti üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. İstifa kararının gerekçelerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Yüceer, özellikle hasta yatağında bulunduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden yaşanan tartışmalara tepki gösterdi. Kendisinin kurultay delegesi listesine dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmadığını belirten Yüceer, yaşananların yol arkadaşlığı hukukuna ve siyasi nezakete aykırı olduğunu ifade etti.

"KİŞİSEL İKBAL VE KOLTUK HESABININ İÇİNDE YOKUM"

Siyaseti makam ve koltuk hesabıyla yapmadığını vurgulayan Yüceer, parti içerisindeki bazı isimlerin kişisel ikbal ve makam hesaplarına yöneldiğini savundu.

"ÖNCELİĞİM TEKİRDAĞ"

İstifasının ardından görevine ve Tekirdağ'a hizmet etmeye devam edeceğini belirten Yüceer, 11 ilçede vatandaşların altyapı, yol, su ve sosyal destek beklentilerine dikkat çekti. Siyasi hesaplaşmalar yerine Tekirdağ'ın sorunlarına ve devam eden yatırımlarına odaklanacağını belirten Yüceer, "Tekirdağ'ın kaybedecek bir günü bile yok" ifadelerini kullandı. Candan Yüceer, açıklamasının sonunda Tekirdağ'a olan sevgisi ve hizmet sorumluluğuyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Tekirdağ siyasetinde taşları yerinden oynatacak istifa kararının ardından gözler Yüceer'in bundan sonraki siyasi yol haritasına çevrildi.

Candan Yüceer, açıklamasının sonunda Tekirdağ'a olan sevgisi ve hizmet sorumluluğuyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Tekirdağ siyasetinde taşları yerinden oynatacak istifa kararının ardından gözler Yüceer'in bundan sonraki siyasi yol haritasına çevrildi.

Candan Yüceeer, 24 Ağustos 2026 tarihinde CHP'den istifa ederek, Yeni Parti'ye katılmıştı.