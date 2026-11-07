Haberler Yaşam İSKİ SU KESİNTİSİ 7 KASIM | İstanbul'un 6 ilçesinde saatlerce sular yok! Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz... İSKİ SU KESİNTİSİ 7 KASIM | İstanbul'un 6 ilçesinde saatlerce sular yok! Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz... İSKİ’nin 7 Kasım 2026 Cumartesi günü açıkladığı arıza programına göre İstanbul’un 6 ilçesinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanıyor. Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Güngören ve Sultangazi’de etkilenen mahalleler ve suların yeniden verileceği saatler merak konusu oldu. İşte İSKİ’nin güncel su kesintisi programı ve ilçelere göre kesinti detayları… HABER MERKEZİ









İstanbul'da 7 Kasım Cumartesi günü yaşanan su arızaları nedeniyle 6 ilçede kesinti ve basınç düşüklüğü etkili oluyor. İSKİ'den yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar, mahalle mahalle kesinti bilgilerini ve suyun geleceği saatleri araştırmaya başladı. Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler başta olmak üzere tüm ilçelerde son durum ve güncel kesinti takvimi haberimizde…

BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER VE BEYKOZ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ'nin paylaştığı bilgilere göre Bağcılar'da 7 Kasım saat 13.31'de başlayan arıza nedeniyle 13 mahallede basınç düşüklüğü yaşanıyor. Bahçelievler'de de aynı saatte başlayan arızadan 11 mahalle etkileniyor. Beykoz'da ise saat 13.40'ta meydana gelen arıza nedeniyle Anadolu Hisarı ve Kavacık mahallelerinde su basıncı düşüyor. Üç ilçede de çalışmaların saat 18.00'e kadar tamamlanması bekleniyor.