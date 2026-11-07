İSKİ SU KESİNTİSİ 7 KASIM | İstanbul'un 6 ilçesinde saatlerce sular yok! Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz...

İstanbul'da 7 Kasım Cumartesi günü yaşanan su arızaları nedeniyle 6 ilçede kesinti ve basınç düşüklüğü etkili oluyor. İSKİ'den yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar, mahalle mahalle kesinti bilgilerini ve suyun geleceği saatleri araştırmaya başladı. Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler başta olmak üzere tüm ilçelerde son durum ve güncel kesinti takvimi haberimizde…
BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER VE BEYKOZ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'nin paylaştığı bilgilere göre Bağcılar'da 7 Kasım saat 13.31'de başlayan arıza nedeniyle 13 mahallede basınç düşüklüğü yaşanıyor. Bahçelievler'de de aynı saatte başlayan arızadan 11 mahalle etkileniyor. Beykoz'da ise saat 13.40'ta meydana gelen arıza nedeniyle Anadolu Hisarı ve Kavacık mahallelerinde su basıncı düşüyor. Üç ilçede de çalışmaların saat 18.00'e kadar tamamlanması bekleniyor.
ESENLER VE GÜNGÖREN'DE SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER HANGİLERİ?
Esenler'de Fatih Mahallesi'nde içme suyu hattındaki arıza nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanıyor. Saat 13.31'de başlayan arızanın 18.00'e kadar giderilmesi planlanıyor. Güngören'de ise Akıncılar, Gençosman, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak, Merkez ve Sanayi mahalleleri arızadan etkileniyor. İSKİ, Güngören'deki çalışmaların da saat 18.00'de tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu.
SULTANGAZİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Sultangazi'de 50. Yıl ve Uğur Mumcu mahallelerinde 100 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. 7 Kasım saat 11.59'da başlayan arızanın tahmini onarım saati 17.00 olarak açıklandı. Ekiplerin çalışmaları tamamlamasının ardından bölgeye yeniden su verilmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
İSKİ'nin 7 Kasım 2026 tarihli arıza programına göre Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Esenler ve Güngören'de su arızalarının saat 18.00'e kadar giderilmesi hedefleniyor. Sultangazi'de ise tahmini bitiş saati 17.00 olarak bildirildi.