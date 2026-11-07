İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ'den dikkat çeken son veriler...

İstanbul 'da milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği baraj doluluk oranlarında yeni tablo ortaya çıktı. Sonbahar yağışlarının etkisiyle barajlardaki su miktarı yeniden merak konusu olurken, İSKİ 'nin açıkladığı son rakamlar kentteki su rezervlerine ilişkin önemli ipuçları verdi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Hangi barajda doluluk oranı zirveye çıktı, hangilerinde kritik seviyeler görülüyor?

Bir önceki gün yüzde 61,59 olan doluluk oranında 0,34 puanlık artış kaydedildi. Böylece İstanbul'un su rezervlerinde günlük bazda yükseliş yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Kasım 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. Paylaşılan verilere göre İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,93 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ OLDU?

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 95,41 ile Darlık Barajı oldu. Darlık'ı yüzde 94,28 ile Istrancalar Barajı takip etti.

Ömerli Barajı yüzde 83,36, Alibey Barajı ise yüzde 80,08 doluluk oranına ulaştı. Buna karşılık bazı barajlardaki düşük su seviyeleri dikkat çekti.