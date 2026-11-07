KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? |2026-2027 KYK bursu ne kadar, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

KYK İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasının ardından gözler ilk ödeme tarihine çevrildi. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödemelerin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

GSB'nin mevcut uygulamasına göre ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. Normal aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor. İlk ödemenin geçmiş aylara ait tutarları kapsaması bekleniyor.