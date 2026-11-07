KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? |2026-2027 KYK bursu ne kadar, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

Burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin ödemelerden yararlanabilmesi için belirlenen süre içinde e-Devlet üzerinden taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İlk kez ödeme alacak öğrenciler için ekim ayından itibaren ödeme yapılması kuralı uygulanırken, 2026-2027 dönemindeki ilk ödemenin tarihi ve ödenecek toplam tutar konusunda son durum da merak ediliyor.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri, eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı mevcut tarifeye göre burs ve kredi tutarları şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
KYK İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasının ardından gözler ilk ödeme tarihine çevrildi. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödemelerin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.
GSB'nin mevcut uygulamasına göre ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. Normal aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor. İlk ödemenin geçmiş aylara ait tutarları kapsaması bekleniyor.
KYK BURSU TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?
KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2027 dönemi için taahhütname onayının son tarihi 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59 olarak belirlendi.