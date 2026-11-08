MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ 7 KASIM | MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef Türkiye’de 7 Kasım dokunulmazlık oyunu...

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de 7 Kasım Cumartesi akşamı eleme heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi ve takımların kıyasıya mücadelesi sonucunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? İşte 7 Kasım 2026 MasterChef son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF 7 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takımın da üst düzey performans sergilediği gecede şeflerin tadım değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra kazanan Kırmızı Takım oldu.
7 KASIM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Takım oyununun tamamlanmasının ardından kaybeden ekibin yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girecek. Şeflerin istediği özel tabağı en teknik ve lezzetli şekilde hazırlayan Armağan bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.
MASTERCHEF 7 KASIM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kritik gecede Muhammed ve Tolğa potaya giden son isimler oldu.