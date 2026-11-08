MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ 7 KASIM | MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef Türkiye’de 7 Kasım dokunulmazlık oyunu...

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de 7 Kasım Cumartesi akşamı eleme heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi ve takımların kıyasıya mücadelesi sonucunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? İşte 7 Kasım 2026 MasterChef son bölümde yaşananlar...