Patatesi bir de böyle deneyin! Pazar kahvaltılarının favorisi: Kokusunu duyan mutfağa koşuyor

Hafta sonunun en güzel anlarından biri, hiç şüphesiz sevdiklerle kurulan uzun pazar kahvaltıları oluyor. Sofradan yükselen sıcak lezzetlerin kokusu bütün evi sararken, patatesli kahvaltı mücveri de bu keyfe eşlik eden tarifler arasında yerini alıyor. Rendelenmiş patatesin yumurta, peynir ve taze yeşilliklerle buluştuğu bu enfes lezzet, hem hazırlama kolaylığı hem de doyurucu yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, kahvaltıda herkesin bir tane daha isteyeceği patatesli mücver nasıl yapılır? İşte tam kıvamında, pratik ve lezzetli patatesli kahvaltı mücveri tarifi...
PATATESLİ KAHVALTI MÜCVERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Pazar kahvaltısında sofranın yıldızı olmaya aday patatesli mücveri hazırlamak için mutfakta uzun saatler geçirmenize gerek yok. Birkaç temel malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, ekonomik ve doyurucu olmasıyla da öne çıkıyor.
Malzemeler:
3 adet orta boy patates
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
1 küçük kase beyaz peynir veya kaşar peyniri
2 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
İsteğe bağlı 1 çay kaşığı kabartma tozu
Kızartmak için sıvı yağ
PATATESLİ KAHVALTI MÜCVERİ NASIL YAPILIR? İŞTE PÜF NOKTALARI
Öncelikle patateslerin kabukları soyularak rendelenmesi gerekiyor. Rendelenen patateslerin fazla suyu temiz bir bez veya süzgeç yardımıyla iyice sıkılıyor. Bu aşama, mücverin dağılmadan kızarması ve dışının çıtır çıtır olması açısından büyük önem taşıyor.
Geniş bir karıştırma kabına alınan patateslerin üzerine yumurtalar ekleniyor. Ardından un, ufalanmış beyaz peynir, ince doğranmış taze soğan ve maydanoz ilave ediliyor. Tuz, karabiber ve pul biberle lezzetlendirilen karışım, bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırılıyor.
Geniş bir tavaya sıvı yağ alınarak orta ateşte ısıtılıyor. Hazırlanan mücver harcından birer kaşık alınarak tavaya bırakılıyor ve hafifçe bastırılarak şekil veriliyor. Her iki tarafı da altın sarısı renk alana kadar kızartılıyor.
Kızaran mücverler fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerine alınıyor. İşte pazar kahvaltısının iştah kabartan lezzeti servise hazır!
ÇOCUKLARIN DA FAVORİSİ OLACAK! YANINDA NE SERVİS EDİLMELİ?
Dışı çıtır, içi yumuşacık patatesli kahvaltı mücveri, yalnızca lezzetiyle değil, farklı kahvaltılıklarla kolayca uyum sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Özellikle sıcak servis edildiğinde peynirin ve patatesin enfes uyumu sofradaki herkesin iştahını kabartıyor.
Mücverin yanında sarımsaklı veya sade yoğurt, domates, salatalık, zeytin ve taze demlenmiş çay servis edilebilir. Çocukların daha çok sevebilmesi için mücverler küçük ve yuvarlak şekillerde hazırlanabilir. Böylece hem yemesi kolaylaşır hem de kahvaltı sofrası daha eğlenceli hale geliyor.