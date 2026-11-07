Haberler Yaşam Patatesi bir de böyle deneyin! Pazar kahvaltılarının favorisi: Kokusunu duyan mutfağa koşuyor Patatesi bir de böyle deneyin! Pazar kahvaltılarının favorisi: Kokusunu duyan mutfağa koşuyor Pazar sabahlarının keyifli kahvaltı sofralarına hem pratik hem de doyurucu bir lezzet eklemek isteyenler için patatesli kahvaltı mücveri öne çıkıyor. Dışı nar gibi kızaran, içi yumuşacık kalan ve mis gibi kokusuyla iştah kabartan bu nefis tarif, özellikle çocukların favorisi olmaya aday. Üstelik evde kolayca bulunan malzemelerle hazırlanıyor. HABER MERKEZİ









Hafta sonunun en güzel anlarından biri, hiç şüphesiz sevdiklerle kurulan uzun pazar kahvaltıları oluyor. Sofradan yükselen sıcak lezzetlerin kokusu bütün evi sararken, patatesli kahvaltı mücveri de bu keyfe eşlik eden tarifler arasında yerini alıyor. Rendelenmiş patatesin yumurta, peynir ve taze yeşilliklerle buluştuğu bu enfes lezzet, hem hazırlama kolaylığı hem de doyurucu yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, kahvaltıda herkesin bir tane daha isteyeceği patatesli mücver nasıl yapılır? İşte tam kıvamında, pratik ve lezzetli patatesli kahvaltı mücveri tarifi...

PATATESLİ KAHVALTI MÜCVERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER Pazar kahvaltısında sofranın yıldızı olmaya aday patatesli mücveri hazırlamak için mutfakta uzun saatler geçirmenize gerek yok. Birkaç temel malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, ekonomik ve doyurucu olmasıyla da öne çıkıyor. Malzemeler: 3 adet orta boy patates 2 adet yumurta 3 yemek kaşığı un 1 küçük kase beyaz peynir veya kaşar peyniri 2 dal taze soğan Yarım demet maydanoz 1 çay kaşığı tuz Yarım çay kaşığı karabiber Yarım çay kaşığı pul biber İsteğe bağlı 1 çay kaşığı kabartma tozu Kızartmak için sıvı yağ