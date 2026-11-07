ŞOK BU HAFTA ALEV ALEV! ŞOK aktüel indirim kataloğu 7-10 Kasım 2026

Yeni haftada ŞOK raflarında hangi ürünlerin yer alacağı merak konusu oldu. Oyuncaklardan ev ihtiyaçlarına, elektronik ev aletlerinden kışlık terliklere kadar pek çok farklı ürünün bulunduğu 7-10 Kasım 2026 ŞOK aktüel kataloğunda fiyatlar da belli oldu. İşte bu haftanın indirimli ürünleri ve öne çıkan fırsatlar...
Sürpriz Ufo - 75 TL
Toysup Sevimli Puset - 250 TL
Toysup 2 Katlı Mutfak Seti - 199 TL
Toysup Süper Kamyon - 399 TL
Matchbox Özel Lisanslı Araçlar 1:64 - 175 TL
Barbie Markette Oyun Seti - 799 TL
Barbie Minik Bebek Seti - 499 TL
Pufü Pelüş Maymun 70 cm - 399 TL
Batman 2 Katlı Lüks Oto Taşıyıcı Tır - 375 TL
Batman Büyük Spor Araba 35 x 15 cm - 275 TL
Batman Jet Uçağı 26 x 21 cm - 175 TL
Pilsan Ayaklı Tamir Seti - 899 TL
Pilsan Midilli At - 999 TL
Pilsan Power İtfaiye Kamyon - 499 TL
Pilsan Oyuncak Market Arabası - 450 TL
Stumble Guys Arabalı Çantalı Tamir Seti - 250 TL (+25 Win Para)
Sensodyne Derin Temizlik Diş Macunu 75 ml + Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 1+1 - 119 TL (eski fiyat 229 TL)
Ülker Canpare Fındıklı/Çikolata Kremalı 3'lü 243 g - 49 TL (eski fiyat 69 TL)
Ülker O'lala Sufle Mini 162 g - 49 TL (eski fiyat 70 TL)
Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml - 129 TL (eski fiyat 199 TL)
Asperox Sarı Güç/Mavi Güç Sprey 650 ml - 79 TL (eski fiyat 139 TL)
Roza Uyku Arkadaşım 33 cm - 699 TL
Roza Pusetli Altını Islatan Bebek 33 cm - 999 TL
Roza Battaniyeli Lüks Bebek 38 cm - 1.750 TL
Gokidy Uzaktan Kumandalı Retro Araba - 750 TL
Gokidy Blok Ortanca Buketi 135 Parça - 125 TL
Gokidy 2'li Çek Bırak Sevimli İş Araçları 7 cm - 100 TL
Gokidy Eğlenceli Işıklı Pop It - 250 TL
Gokidy Metal Çek Bırak Jip Çeşitleri 10 cm - 175 TL
Gokidy 2'li Çek Bırak Arazi Araçları 10 cm - 125 TL
Gokidy Spor Motosiklet 28 x 18 x 12 cm - 150 TL
Gokidy Vagonlu Çek Bırak Araba - 299 TL
4 x 4 Off-Road Uzaktan Kumandalı Araba 1:18 - 1.250 TL
Gokidy Büyük Teker Dino Araba - 199 TL
Gokidy Blok Araç Çeşitleri - 100 TL
Gokidy Güzellik / İnşaat Valizi - 599 TL (+50 Win Para)
Zoe 1500 Parça Puzzle - 199 TL
Zoe Kurbağa Denge Oyunu - 125 TL
Mercan Düğmeli Top 15 cm - 125 TL
Minikler Kitap Çeşitleri - 100 TL
Gezer Kadın Pelüş Terlik Çeşitleri 36-40 Numara - 299 TL
Gezer Erkek Gondol Terlik Çeşitleri 40-44 Numara - 299 TL
Altus AL 445 NX 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 18.999 TL
Altus AL CM 91050 1000 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi - 21.999 TL
Altus AL CM 121460 D 1400 Devir 12 kg Çamaşır Makinesi - 27.999 TL
Grundig 55 GQ 750 A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran Google Smart QLED TV - 27.999 TL