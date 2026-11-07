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Haberler Yaşam ŞOK BU HAFTA ALEV ALEV! ŞOK aktüel indirim kataloğu 7-10 Kasım 2026

ŞOK BU HAFTA ALEV ALEV! ŞOK aktüel indirim kataloğu 7-10 Kasım 2026

ŞOK 7-10 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Evini kışa hazırlayanlar için sıcacık pelüş terlik çeşitleri, minikler için ise uzaktan kumandalı araçlar ve rengarenk pelüş oyuncaklar indirimli fiyatlarla raflara iniyor. Hafta sonu indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar şimdiden alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. İşte ŞOK aktüel kataloğundaki öne çıkan indirimli ürünler ve fiyat listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Yeni haftada ŞOK raflarında hangi ürünlerin yer alacağı merak konusu oldu. Oyuncaklardan ev ihtiyaçlarına, elektronik ev aletlerinden kışlık terliklere kadar pek çok farklı ürünün bulunduğu 7-10 Kasım 2026 ŞOK aktüel kataloğunda fiyatlar da belli oldu. İşte bu haftanın indirimli ürünleri ve öne çıkan fırsatlar...

Sürpriz Ufo - 75 TL

Toysup Sevimli Puset - 250 TL

Toysup 2 Katlı Mutfak Seti - 199 TL

Toysup Süper Kamyon - 399 TL

Matchbox Özel Lisanslı Araçlar 1:64 - 175 TL

Barbie Markette Oyun Seti - 799 TL

Barbie Minik Bebek Seti - 499 TL

Pufü Pelüş Maymun 70 cm - 399 TL

Batman 2 Katlı Lüks Oto Taşıyıcı Tır - 375 TL

Batman Büyük Spor Araba 35 x 15 cm - 275 TL

Batman Jet Uçağı 26 x 21 cm - 175 TL

Pilsan Ayaklı Tamir Seti - 899 TL

Pilsan Midilli At - 999 TL

Pilsan Power İtfaiye Kamyon - 499 TL

Pilsan Oyuncak Market Arabası - 450 TL

Stumble Guys Arabalı Çantalı Tamir Seti - 250 TL (+25 Win Para)

Sensodyne Derin Temizlik Diş Macunu 75 ml + Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 1+1 - 119 TL (eski fiyat 229 TL)

Ülker Canpare Fındıklı/Çikolata Kremalı 3'lü 243 g - 49 TL (eski fiyat 69 TL)

Ülker O'lala Sufle Mini 162 g - 49 TL (eski fiyat 70 TL)

Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml - 129 TL (eski fiyat 199 TL)

Asperox Sarı Güç/Mavi Güç Sprey 650 ml - 79 TL (eski fiyat 139 TL)

Roza Uyku Arkadaşım 33 cm - 699 TL

Roza Pusetli Altını Islatan Bebek 33 cm - 999 TL

Roza Battaniyeli Lüks Bebek 38 cm - 1.750 TL

Gokidy Uzaktan Kumandalı Retro Araba - 750 TL

Gokidy Blok Ortanca Buketi 135 Parça - 125 TL

Gokidy 2'li Çek Bırak Sevimli İş Araçları 7 cm - 100 TL

Gokidy Eğlenceli Işıklı Pop It - 250 TL

Gokidy Metal Çek Bırak Jip Çeşitleri 10 cm - 175 TL

Gokidy 2'li Çek Bırak Arazi Araçları 10 cm - 125 TL

Gokidy Spor Motosiklet 28 x 18 x 12 cm - 150 TL

Gokidy Vagonlu Çek Bırak Araba - 299 TL

4 x 4 Off-Road Uzaktan Kumandalı Araba 1:18 - 1.250 TL

Gokidy Büyük Teker Dino Araba - 199 TL

Gokidy Blok Araç Çeşitleri - 100 TL

Gokidy Güzellik / İnşaat Valizi - 599 TL (+50 Win Para)

Zoe 1500 Parça Puzzle - 199 TL

Zoe Kurbağa Denge Oyunu - 125 TL

Mercan Düğmeli Top 15 cm - 125 TL

Minikler Kitap Çeşitleri - 100 TL

Gezer Kadın Pelüş Terlik Çeşitleri 36-40 Numara - 299 TL

Gezer Erkek Gondol Terlik Çeşitleri 40-44 Numara - 299 TL

Altus AL 445 NX 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 18.999 TL

Altus AL CM 91050 1000 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi - 21.999 TL

Altus AL CM 121460 D 1400 Devir 12 kg Çamaşır Makinesi - 27.999 TL

Grundig 55 GQ 750 A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran Google Smart QLED TV - 27.999 TL

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