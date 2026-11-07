ŞOK BU HAFTA ALEV ALEV! ŞOK aktüel indirim kataloğu 7-10 Kasım 2026

Yeni haftada ŞOK raflarında hangi ürünlerin yer alacağı merak konusu oldu. Oyuncaklardan ev ihtiyaçlarına, elektronik ev aletlerinden kışlık terliklere kadar pek çok farklı ürünün bulunduğu 7-10 Kasım 2026 ŞOK aktüel kataloğunda fiyatlar da belli oldu. İşte bu haftanın indirimli ürünleri ve öne çıkan fırsatlar...