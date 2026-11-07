Somali’de vesayetin sonu rekabetin başlangıcı mı?

E ski ABD Dışişleri yetkilisi Gerald Helman ile Steven Ratner, Foreign Policy dergisinin 1992-1993 kış sayısında "Saving Failed States" başlıklı makalesinde Somali'yi, "uluslararası toplumun bir üyesi olarak kendi kendini sürdürmekten tamamen aciz ve başarısız ulus-devlet örnekleri arasındadır." ifadelerini kullanmışlardı. Çok değil, aradan bir yıl geçmeden, "Black Hawk Down" olarak hafızalara kazınan Mogadişu çatışması yaşanmış ve dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, 1993'teki ulusa sesleniş konuşmasında "Somali toplumunu yeniden inşa etmek bizim işimiz değil." diyerek esasında ABD'nin Somali politikasını en üst pencereden siyasi bir tercihe dönüştürmüştü.

SOMALİ'NİN MAKUS TALİHİ

"Başarısız devlet" tanımlamasıyla başlayan ve uluslararası toplumun ilgisizliğiyle kurumsallaşan Somali'nin makus talihi, otuz üç yıl sonra yeni bir tarihsel eşiğe ulaştı. Birleşmiş Milletler Somali Geçiş Yardım Misyonu (UNTMIS), 31 Ekim 2026 itibarıyla faaliyetlerini resmen sonlandırdı. Bu gelişme, Somali'nin geçirdiği dönüşüme dair cevap aranması gereken üç soruyu gündeme getirdi: Bu dönüşümün aktörleri kimlerdir, Somali bu noktaya nasıl geldi ve yeni dönemde ülkeyi neler bekliyor? Bu soruların ilkine verilecek cevabın merkezinde, Somali'ye uzun yıllar boyunca yapıştırılan "kendi kendine yetemeyen devlet" etiketini reddeden ve Somali halkına güvenen Türkiye bulunuyor. Kuraklık ve kıtlığın ülkeyi derinden etkilediği 2011 yılında başlayan Somali açılımı, bu dönüşüm sürecinin kilometre taşı oldu. 2017'de Mogadişu'da açılan ve Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askerî eğitim üssü olan TURKSOM, bugün Somali'nin Eş-Şebab'a karşı savunma kapasitesinin bel kemiğini oluşturuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) Temmuz 2026'da Somali tezkeresini iki yıl daha uzatması, bu desteğin eğitim ve donanımdan sahaya taşındığını gösteriyor. Bu nedenle UNTMIS'in faaliyetlerini sonlandırmasını, Türkiye'nin on beş yıldır Somali'de üstlendiği fiilî güvenlik garantörlüğü rolünden ve yatırımlarından bağımsız okumak analizi eksik bırakacaktır. UNTMIS, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2753 ve 2809 sayılı kararlarıyla, Somali hükümetinin talebi üzerine iki yıllık bir geçiş misyonu olarak kuruldu ve görevleri Somali kurumlarına ve BM ajanslarına devredildi. 1992'de BM Somali Operasyonu (UNOSOM) ile başlayan uluslararası misyonun siyasi varlığı ise 31 Ekim 2026 itibarıyla fiilen sona erdi. Bu yeni sürecin tartışmasız en önemli çıktısı, sürecin Mogadişu'nun kendi talebiyle başlamış olmasının yanında, federal hükümetin dış denetimden kurtulup egemenlik vurgusunu güçlendirme arayışını yansıtmasıdır. Diğer bir ifadeyle, yeni süreçte Somali'nin kendine duyduğu güveni ve kurduğu siyasi-askerî istikrarı da görmek gerekir. BM'nin ardından Afrika Birliği'nin Somali misyonu AUSSOM'un yetkisi de 31 Aralık'ta sona ereceği biliniyor. Ancak BM'nin Somali'deki varlığını sonlandırması ve Afrika Birliği misyonunun geleceğinin belirsizleşmesi Somali'nin güvenlik denkleminin yeni dönemde çok taraflı kurumlardan ikili ortaklıklara kayacağına işaret ediyor. Bu süreç, Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşmaların ağırlığını da artırıyor. 2010'da Ankara-Mogadişu arasında imzalanan Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çerçeve Anlaşması, 2012'deki Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşması ve 2015'teki Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması yeni dönemde çok daha fazla anlam kazanacaktır.

YENİ MEYDAN OKUMALAR

Bununla birlikte Somali'yi yeni dönemde ciddi meydan okumalar bekliyor. Bunların başında, bölgede revizyonist politikalar izleyen İsrail gibi aktörlerin BM'nin çekilmesiyle oluşabilecek güç boşluğunu kendi lehlerine kullanma ihtimali geliyor. Berbera Limanı üzerinden Somaliland'a uzanan tanıma, liman ve askeri işbirliği girişimleri ise bu ihtimali daha da kuvvetlendiriyor. İsrail'in 2025'teki Somaliland'ı tanıması büyük ölçüde sembolik bir adım olsa da bu adımın bölgenin Babulmendeb'e yakın olması, söz konusu hattın jeostratejik ağırlığını artırıyor.