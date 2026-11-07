Türkler ve Çinliler X’te karşı karşıya

H er şey 19 Ekim'de atılan tek bir paylaşımla başladı. Çinli bir kullanıcı, Türk bayrağının yanına paraşütlü Sünger Bob'un karakteri Patrick Yıldız görseli koyup şu soruyu sordu: 'Türk bayrağının bu şekilde tasarlandığı söyleniyor, doğru mu?' Ardından yanıt gecikmedi. Türk kullanıcılar, Çin Seddi'nin Türklerden korkulduğu için yapıldığını söyleyen esprilerle karşılık verdi. Çinli hesaplar ise Türkiye'nin Çin Seddi'ne olan uzaklığını hatırlatarak cevap yetiştirdi. Tartışma kısa sürede bayrak göndermelerinden film puanlarına, harita konumlarına, tarihi olaylara ve popüler kültür referanslarına kadar uzandı.

ÇİN SEDDİ TARTIŞMALARI

Tartışmanın en çok konuşulan başlığı ise Çin Seddi oldu. Türk sosyal medya kullanıcıları, tarihî yapıyı Çinlilerin Türk akınlarından duyduğu korkunun somut kanıtı şeklinde mizahi bir dille yorumladı. Kullanıcılara göre korkusuz Türkler, Çinlilere bu duvarı inşa ettirmişti ve bu, uluslararası alanda kazanılmış tarihî bir başarıydı. Buna karşılık bazı Çinli kullanıcılar ise Türklerin kendi tarihini uydurduğunu öne sürerek tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Türk hesaplar ise bu iddiaya anında yanıt verdi.

DOĞU TÜRKİSTAN'A UZANDI

Bayrak tartışması kısa sürede asıl meseleye bağlandı. Bazı Çinli kullanıcılar, Türk bayrağına yönelik paylaşımların ardından Doğu Türkistan topraklarının kendilerine ait olduğunu iddia etti ve Türklerin bu konuya karışmaması gerektiğini ileri sürdü. Türk kullanıcılar ise bölgenin adının Xinjiang olarak anılmasını, adın taşıdığı yeni kazanılmış topraklar anlamı üzerinden eleştirdi ve bölgenin gerçek sahiplerinin Uygur Türkleri olduğunu savundu. Türk hesapları, tartışmayı insan hakları boyutuna taşıdı. Paylaşımlarda Uygurların toplama kamplarında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı iddiaları gündeme getirildi. Bazı Çinli kullanıcıların ise Türkleri ve Türk dünyası topraklarını hedef alan ağır ifadeler kullandığı belirtildi. Sincan ve Doğu Türkistan meselesi, tarafların tamamen zıt çerçevelere oturttuğu bir konu oldu. Türkiye tarafında, 1952'den bu yana birçok Uygur için ikinci vatan işlevi gören bir ülke ve özellikle muhafazakâr kesimlerde her zaman duyarlı bir kamuoyu var. Uygur diasporasının örgütlenme çabaları da ilk kez Türkiye'de başladı. Çin tarafında ise aynı mesele iç güvenlik ve ayrılıkçılıkla mücadele olarak okunuyor. Pekin'in Türkiye'ye yönelik politikasının ana hedefleri arasında Sincan'ın güvenliği, doğal kaynaklara erişim, Kuşak ve Yol Girişimi'nin güvenliği ile ekonomik ve teknolojik yatırımlar yer alıyor.