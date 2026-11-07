Üniversite eğitimi kısalacak mı? Lisans eğitim süresi kısalacak mı? YÖK Başkanı Özvar açıkladı

"DİŞ HEKİMLİĞİ VE ECZACILIK ÖĞRENCİLERİNE MÜHENDİSLİKTE ÇİFT ANA DAL İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

Belirli başarı şartlarını karşılayan diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerine kendi üniversitelerinde bazı mühendislik programlarında çift ana dal yapma hakkı sunmayı planladıklarını bildiren Özvar, iki programı da başarıyla tamamlayanların iki diploma alacağını belirtti.

Özvar, uygulamayı 2027-2028 akademik yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Meslek yüksekokulu programlarının daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmesini sağlamak ve bilinirliğini artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde yeni bir çalışma başlatıldığını açıklayan Özvar, meslek yüksekokulu programlarının tanıtımına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini bildirdi.

Mevcut staj anlayışının yeterli uygulama tecrübesi sağlamadığını belirten Özvar, İşletmede Mesleki Eğitim modeliyle öğrencilerin dört yarıyılın en az birini işletmelerde geçirmesini hedeflediklerini açıkladı.

Özvar, mümkün olan programlarda iki yarıyıl okulda, iki yarıyıl işletmede eğitim modelinin de uygulanabileceğini ifade etti.

Modelin ilk etapta Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya'da uygulanacağını kaydeden Özvar, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek çalışma ortamıyla daha fazla buluşmasını amaçladıklarını belirtti.