Dünya Türk makarnasını seviyor

2021'DE ZİRVEYİ YAKALADI

Makarna üretiminde zirve, 2021 yılında yakalandı. O yıl 2 milyon 97 bin ton makarna üretildi. 2023'te bu rakam 1 milyon 970 bin tona düştü, 2024'te ise yeniden 2 milyon 82 bin tona yükseldi. Türkiye'nin 2024 yılında yurt dışına sattığı makarnadan elde ettiği gelir 817 milyon dolar olarak hesaplandı. 2025'in ilk beş ayında 581 bin ton makarna ihraç edilerek 459 milyon 231 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Bu dönemde ihracatta Gana, İtalya, Somali, Japonya ve Benin başı çekti. 2024'te ise en fazla ihracat Cezayir, Somali, İtalya, Gana ve Venezuela'ya yapıldı.

228 MİLYON DOLAR İHRACAT

Türkiye, 2026 yılının ilk çeyreğinde ihracattaki güçlü performansını sürdürdü. Ocakmart döneminde toplam makarna ihracatı 228,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken sektör, hem miktar hem de değer bazında dikkat çekici bir ivme yakaladı. Geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 7 artış kaydedilen ihracat, miktar bazında ise yüzde 11,5 yükselerek 378,7 bin tona ulaştı. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin en fazla makarna sattığı ilk 10 ülke arasında yer aldı. Japonya'ya ise 15 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Kamu ve özel sektörün eş güdümlü çalışmalarıyla 'Türk Makarnası' imajı her geçen gün daha da güçleniyor. Anadolu'nun eşsiz buğdayından üretilen makarna, dünya pazarında hak ettiği finansal değere ulaşma yolunda ilerliyor. Yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan ve yurt içi ile yurt dışı satış hacmiyle Türkiye ekonomisine her yıl 2 milyar dolarlık katkı sunan sektör, yeni dönemde hem ihracat hacmini büyütmeyi hem de katma değerli ürünlerle küresel pazardaki gücünü artırmayı hedefliyor.