Kurtuluş Savaşı’nın gözü pek casusu: İngiliz Kemal

KUVA-YI MİLLİYE TEMASI Biga'da kaldığı süre içinde gerek Kuvayı Milliye kuvvetlerinin askerleriyle gerekse köylülerle yaptığı sohbetler kurtuluş mücadelesi bilinciyle dolmasını sağladı. Orada tanıştığı 61'inci Tümen Komutanı Köprülülü Kazım Bey, daha önce Teşkilât- ı Mahsusa'da görev yaptığı Ahmet Esat'ın özel yeteneklere sahip olduğunun farkına vardı. Ahmet Esat, Köprülülü Kazım Bey'in yönlendirmesiyle bu kez Kuva-yı Milliye kuvvetleri için casusluk yapmaya başladı. Köprülülü Kazım Bey'in kendisine takma bir ad bulmasını istediği Ahmet Esat, Beyoğlu'ndaki boks kulübünün sahibi Kemal Bey'in 'Kemal'ini kendine takma ad olarak seçti. Davranışları, konuşma tarzı, fiziksel görüntüsüyle bir İngiliz'e benzemesinden dolayı da zaman içinde Biga yöresinde Kuva-yı Milliye askerleri tarafından 'İngiliz Kemal' olarak anılmaya başlandı. Ölümünden sonra gazetelerde, 'İngiliz Kemal' takma adının kendisine Atatürk tarafından verildiği yönünde haberler yayınlandı.

'VATANSEVER BİR GENÇTİ'

Köprülülü Kazım Bey, anılarında Ahmet Esat'ı şöyle anlatmıştı; "İngiliz Kemal, İstanbullu vatansever bir gençti. Kıyafet ve hüviyetini değiştirip kendisini İzmir'e gönderdik. Yanındaki beyannameleri ve bombaları beraberinde götürdü. Şehrin uygun yerlerine bıraktı." İngiliz Kemal'in görevlerinden biri de İngilizlerin desteğiyle Ege Bölgesi'ndeki halkı Kuva-yı Milliye'ye karşı kışkırtan Anzavur Çetesi'nin içine sızmaktı. İngiliz Kemal, ABD'li biri gibi Anzavur Çetesi'ne katılarak çetenin planları ve silah gücü hakkında edindiği bilgileri Köprülülü Kazım Bey'e raporladı. Kuva-yı Milliye, edindiği istihbaratların da yardımıyla Anzavur Çetesi'ni çökertmeyi başardı. İngiliz Kemal, çağrıldığı Ankara'da Mustafa Kemal Paşa tarafından da kabul edildi. İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rumca bildiğinden dolayı Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Şubesi'nde görevlendirilen İngiliz Kemal, istihbarat memuru oldu. İsmet Paşa, İngiliz Kemal'e tabanca, bayrak ve Kur'ân-ı Kerim üzerine elini koydurarak, gerekirse vatanı için canını feda etmekten kaçınmayacağına dair sadakat yemini ettirdi. İngiliz Kemal'e, Yunan ordusu karargâhına girip gerekli bilgileri toplamak, bu bilgileri vakit kaybetmeden Ankara hükümetine aktarma görevi verildi. İngiliz Kemal, görevinin açığa çıkma riskini azaltmak için önce yurt dışına çıkıp, oradan da Anadolu'ya dönmeye karar verdi. Kara yoluyla Antalya'ya giden İngiliz Kemal, orada ABD'li gazeteci ve sinema muhabiri Harry Willy kimliğine büründü. Antalya'daki Hidiviye kumpanyası vapurlarından birine binerek Rodos'a gitti. Sonra İzmir'e dönerek casusluk faaliyetlerine başladı. Eğlence hayatına düşkün bir ABD'li gazeteci rolüyle samimi olduğu Yunan subaylarından edindiği bilgileri Uşaklı Alaattin aracılığıyla Antalya mutasarrıfı Aşir Bey'e o da İsmet Paşa'ya aktardı. İngiliz Kemal, gerçek kimliğini öylesine başarılı bir şekilde gizledi ki Yunan ordusu başkomutanı Anastasios Papulas ile röportaj yapmayı başardı.

YUNAN ORDUSUNU DEŞİFRE ETTİ

Ocak 1920'de Yunan ordusuna sığınan Çerkez Ethem'in adamlarından biri İngiliz Kemal'i tanıdı. Bunun üzerine Yunanlılar tarafından yakalanan İngiliz Kemal, divan-ı harbe verilerek İzmir'de hapsedildi. Atina'ya nakledilen İngiliz Kemal, İngilizcesi ile mahkeme heyetini bile 'Acaba bu adam gerçekten ABD'li mi?' düşüncesine sevk etti. Kim olduğu konusunda tam kanaat getirilemediği için hapis hayatı devam eden İngiliz Kemal, 14'üncü ayın sonunda firar etmeyi başardı. Kendisine yine ABD'li bir gazeteci süsü veren İngiliz Kemal, Gümülcine'de istihbarat topladıktan sonra Ankara'ya dönerek Yunan Ordusu hakkında edindiği bilgileri üstlerine iletti. Çalkantılı yıllar bitmiş ve nihayet Kurtuluş Savaşı sona ermişti. Cumhuriyetin kurulmasının ardından 1924'te Genelkurmay'daki istihbarat görevinden ayrıldı. Anılarını yazıp yayınladı. İ 1934'te kanunun çıkmasından sonra ringlerde attığı sert yumruklardan dolayı 'Tomruk' soyadını aldı. Ahmet Esat Tomruk, 16 Şubat 1966'da, 73 yaşındayken vefat etti.