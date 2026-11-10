88 yıl geçti... Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı, minnet ve özlemle anılıyor. Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. 1881 yılında Selanik'te başlayan hayatı, bir milletin kaderini değiştiren tarihi bir mücadeleye dönüştü. Çocukluk yıllarından cephelerdeki komutanlığına, Milli Mücadele'den Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar uzanan bu yolculuk, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarına damga vurdu.

ÖMRÜ CEPHELERDE GEÇTİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün askerî hayatı savaş meydanlarında şekillendi. 1911'de Trablusgarp'a giderek Tobruk ve Derne'de İtalyanlara karşı mücadele eden Atatürk, ardından Balkan Savaşları'na katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar'da başarılara imza attı; 1916'da Doğu Cephesi'nde Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Son görev yeri ise Suriye- Filistin Cephesi oldu.

MİLLİ MÜCADELEYE ÖNDERLİK ETTİ

Samsun'a çıkışının ardından Erzurum ve Sivas kongreleriyle direnişi örgütleyen Atatürk, TBMM'nin açılmasıyla mücadelenin liderliğini üstlendi. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da ordunun başında yer alarak Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırdı. 1937 yılında sahip olduğu çiftlikleri ve taşınmazları Hazine'ye, belediyelere, kurumlarına ve ailesine bağışladı.

ÇAĞLAR ÖTESİ BİR LİDER

Prof. Dr. Ali Satan, Atatürk'ün çoban ateşlerini bir araya getirerek vatanı kurtardığını belirterek, "Atatürk hem cephelerde milli kahraman hem de barış yapmayı bilen bir siyasi olmuştur. İlaveten yeni bir siyasal rejim kurup Cumhuriyete ufuk çizen bir vizyonerdir" dedi.