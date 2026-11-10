HESAPLAR KONTROL EDİLSİN: GSB'DEN KYK İLK ÖDEMELERİ İÇİN MERAKLA BEKLENEN TAKVİME DOĞRU!

KYK burs ve kredi ödemelerinde ilk ödeme tarihi henüz netleşmedi. Öte yandan hak sahiplerinin ödeme alabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için son tarih 11 Kasım 2026 olarak açıklanırken, ilk ödemenin kaç aylık tutarı kapsayacağı da merak konusu oldu.

Ancak 10 Kasım 2026 itibarıyla GSB tarafından ilk burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir takvim açıklanmadı. İlk ödeme tarihi, Bakanlığın yapacağı duyurunun ardından kesinleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı , 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını 6 Kasım 2026 tarihinde açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme süreci gündeme geldi.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, İLK ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

KYK BURSU İLK ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya ilk kez hak kazanan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. Bu nedenle 2026-2027 döneminde burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemelerinde ekim ayı da hesaba katılacak.

Geçtiğimiz yıl ilk burs ve kredi ödemeleri 18-20 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme yapılmıştı.