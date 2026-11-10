İSTANBUL BARAJLARINDA SON DAKİKA! İSKİ Baraj Doluluk Oranları 10 Kasım 2026

Megakentte günlerdir süren yağışlar barajlara nefes aldırdı mı? İSKİ'nin duyurduğu 10 Kasım 2026 verileriyle İstanbul'un genel doluluk oranı belli oldu. Peki Ömerli, Terkos ve Darlık'ta son tablo ne? Yüzde kaçlık artış yaşandı?
İSKİ 10 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI PAYLAŞTI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 10 Kasım 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 61,81 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ 10 KASIM
Ömerli Barajı: yüzde 82,71
Darlık Barajı: yüzde 94,02
Elmalı Barajı: yüzde 69,60
Terkos Barajı: yüzde 52,16
Alibey Barajı: yüzde 79,18
Büyükçekmece Barajı: yüzde 41,35
Sazlıdere Barajı: yüzde 42,97
Istrancalar Barajı: yüzde 78,61
Kazandere Barajı: yüzde 11,85
Pabuçdere Barajı: yüzde 7,55