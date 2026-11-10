İSTANBUL BARAJLARINDA SON DAKİKA! İSKİ Baraj Doluluk Oranları 10 Kasım 2026

Megakentte günlerdir süren yağışlar barajlara nefes aldırdı mı? İSKİ'nin duyurduğu 10 Kasım 2026 verileriyle İstanbul'un genel doluluk oranı belli oldu. Peki Ömerli, Terkos ve Darlık'ta son tablo ne? Yüzde kaçlık artış yaşandı?