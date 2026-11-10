İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11-12 KASIM |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbullular dikkat! 10-11-12 Kasım'da elektrikler saatlerce kesilecek. Gece ve gündüz uygulanacak kesinti programında sizin mahalleniz var mı?
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Kasım 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mahalle: Terkos
- Etkilenen bölge: Terkos-Karaburun Sokak
- Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı
12 Kasım 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mahalleler: Yeşilbayır ve Nakkaş
- Etkilenen ilçeler: Arnavutköy ve Çatalca
- Kesinti nedeni: Yatırım çalışması
Ayrıca Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokak'ta 12 Kasım günü 09.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacak.
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt'ta 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
10 Kasım 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mehterçeşme Mahallesi: 1941, 1942, 1943, 1948, 1950, 1953 ve 2068. sokaklar
- Cumhuriyet Mahallesi: Hürriyet Sokak
- İncirtepe Mahallesi: 244, 245, 246 ve İnönü sokakları
- Yunus Emre Mahallesi: Kemal Paşa Sokak
- Kesinti nedeni: Yatırım, dönüşüm ve kapsamlı havai hat bakımı
Örnek Mahallesi'nde ise 10 Kasım günü 00.00-03.00 ve 04.00-08.00 saatleri arasında trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle kesinti planlandı.
11 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mahalle: Akçaburgaz
- Etkilenen bölge: Akçaburgaz Sokak
- Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Örnek Mahallesi'nde 00.00-03.00 saatleri arasında, Erzurum Kongre Sokak'ta ise 04.00-08.00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecek.
12 KASIM 2026
Örnek Mahallesi'nde 00.00-03.00 ve 04.00-08.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Kasım 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mahalleler: Ambarlı ve Cihangir
- Etkilenen sokaklar: Bilge, Fevzi Çakmak, Hasat, Hindi, Özlem, Şahin ve Reşitpaşa sokakları
- Kesinti nedeni: ETD bağlantı çalışması
12 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mahalle: Denizköşkler
- Etkilenen bölge: Muhtar Kazım Akgül Sokak
- Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü'nde 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde özellikle Barış ve Adnan Kahveci mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
10 KASIM 2026
- 09.00-11.00: Barış Mahallesi, Bursa Çıkmazı, Karadeniz, Mehmetçik ve İzmir sokakları
- 13.00-15.00: Barış Mahallesi, Akdeniz, Karadeniz, Mehmetçik ve Samsun sokakları
- 15.00-17.00: Barış Mahallesi, Karadeniz, Mehmetçik, Peyami Safa, Sakarya ve Samsun sokakları
Cumhuriyet Mahallesi'nde de 09.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacak.
11 KASIM 2026
- 09.00-15.00: Barış Mahallesi, Peyami Safa Sokak
- 15.00-17.00: Adnan Kahveci Mahallesi, Orkide Sokak; Barış Mahallesi, Kıbrıs, Mehmetçik, Peyami Safa, Sakarya ve Samsun sokakları
12 Kasım 2026
- 09.00-11.00: Adnan Kahveci Mahallesi, Özgür Sokak; Barış Mahallesi, Ali Çebi, Kardelen ve Zafer sokakları
- 13.00-15.00: Barış Mahallesi, Ali Çebi, Kıbrıs, Menekşe ve Zafer sokakları
- 15.00-17.00: Barış Mahallesi, Koru Sokak
Kesintilerin nedeni kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları olarak açıklandı.
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar'da 10 ve 11 Kasım tarihlerinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.
10 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Bağlar Mahallesi: 2. Sokak
- 15 Temmuz Mahallesi: Gülbahar, 1420, Sabia, 1421 ve 1422. sokaklar
- Kesinti nedeni: Trafo merkezi bakımı ve yatırım çalışmaları
11 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Fatih Mahallesi: 1851, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860 ve 1866. sokaklar
- 15 Temmuz Mahallesi: Bahar Sokak
- Kesinti nedeni: Bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları
BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler'de 10 ve 12 Kasım tarihlerinde farklı mahallelerde planlı çalışmalar gerçekleştirilecek.
10 KASIM 2026
- 07.30-11.30: Soğanlı ve Siyavuşpaşa mahalleleri, Sıraevler ve Başak sokakları
- 09.00-17.00: Bahçelievler ve Soğanlı mahalleleri, Ferit Selimpaşa ve Mucize sokakları
- 10.00-15.00: Bahçelievler Mahallesi Kader Sokak; Soğanlı Mahallesi'nde çok sayıda sokak
- 12.00-20.00: Çobançeşme Mahallesi, Fatih ve Serik sokakları
12 KASIM 2026
- 07.30-11.30: Kocasinan Merkez, Soğanlı ve Şirinevler mahalleleri
- 08.00-12.00: Şirinevler Mahallesi, Fetih, Mareşal Fevzi Çakmak ve Fırat sokakları
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy'de 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde farklı bölgelerde elektrik kesintisi planlandı.
10 KASIM 2026
- Saat: 08.00-15.00
- Mahalleler: Basınköy, Yeşilköy, Yenimahalle, Şenlikköy ve Sakızağacı
- Etkilenen sokaklar: Gülçiçeği, Ahmet Taner Kışlalı, 10 Temmuz, Hürriyet, Yeşilköy ve Kennedy sokakları
- Kesinti nedeni: Üçüncü şahıs çalışması ve abone bağlantıları
11 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mahalle: Osmaniye
- Etkilenen bölge: E-5 Çırpıcı Yanyol Sokak
- Kesinti nedeni: Üçüncü şahıs çalışması
12 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mahalle: Yeşilköy
- Kesinti nedeni: SCADA çalışması
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu'nda 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde özellikle Maltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
10 KASIM 2026
- 00.00-07.00: Maltepe Mahallesi, Davutpaşa Sokak
- 08.00-15.00: Beştelsiz, Nuri Paşa, Sümer, Yeşiltepe, Kazlıçeşme, Merkezefendi ve Seyitnizam mahallelerinin bazı sokakları
11 KASIM 2026
- 00.00-07.00: Maltepe Mahallesi, Davutpaşa ve Yılanlı Ayazma sokakları
12 KASIM 2026
- 00.00-07.00: Maltepe Mahallesi, Bestekar Medeni Aziz Efendi Çıkmazı, Fazılpaşa, Fazılpaşa Çıkmazı ve Gümüşsuyu sokakları
Kesintilerin nedeni kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları olarak belirtildi.
BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa'da 10 Kasım günü farklı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
- Saat: 08.00-15.00
- Terazidere Mahallesi: Güneş, Manastır ve Şehit Cengiz Topel sokakları
- Kartaltepe Mahallesi: Bilgehan, Enverpaşa, Okul, Selim Paşa ve Ürgüplü sokakları
- Muratpaşa Mahallesi: Hamidiye, Kamil, Kosova ve İlhan sokakları
- Yıldırım Mahallesi: Başak, Buğday, Eski Edirne Asfaltı, Gürsel, Millet, Sakarya ve Zafer sokakları
Kesintiler abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler'de 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.
10 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Namık Kemal Mahallesi: 20. Sokak
- Çiftehavuzlar Mahallesi: Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil ve Yıldız sokakları
- Oruçreis Mahallesi: 599, 602, 603 ve 604. sokaklar
11 KASIM 2026
- 09.00-17.00: Çiftehavuzlar Mahallesi, Sarıgöl Sokak
12 KASIM 2026
- 09.00-17.00: Oruçreis Mahallesi, 566/1. Sokak
BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş'ta 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak.
10 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mahalle: Dikilitaş
- Etkilenen bölge: Camimeydanı Sokak
11 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Konaklar Mahallesi: Emek, Günebakan ve Ladin sokakları
- Akat Mahallesi: Gül, Hare, Menekşe ve Yıldırım Oğuz Göker sokakları
- Levent Mahallesi: Çilekli Sokak
12 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Sinanpaşa Mahallesi: Kazan Sokak
- Muradiye Mahallesi: Deryadil Sokak
Aynı gün Beşiktaş'ın bazı bölgeleriyle birlikte Beyoğlu ve Şişli'de de çalışma yapılacak.
FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih'te üç gün boyunca farklı mahallelerde planlı bakım ve yatırım çalışmaları gerçekleştirilecek.
10 KASIM 2026
- 09.00-17.00: Kalenderhane Mahallesi, Cüce Çeşmesi Sokak
- 09.00-17.00: Balat Mahallesi, Yıldırım Sokak; Hırka-i Şerif Mahallesi'nde Akbilek, Akşemsettin, Kocasinan, Tuti Abdullatif ve Zembilci sokakları
11 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mahalle: Yedikule
- Etkilenen sokaklar: Eğridut, Hacı Evhaddin, Hacı Hüseyin Çeşmesi, Hacı Piri, Komodor Zeki Işın, Samancı Odaları ve Sarmaşıklı sokakları
12 KASIM 2026
- Saat: 09.00-17.00
- Mahalleler: Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev ve Süleymaniye
- Etkilenen sokaklar: Tirendaz, Vefa, Divanefendi, Molla Şemsettin Camii, Yoğurtçuoğlu, Şifahane, Ahmet Karahisari, Emirhoca, Kayserili Ahmetpaşa ve Avnipaşa sokakları
BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu'nda 12 Kasım günü kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacak.
- Saat: 09.00-17.00
- Fetihtepe Mahallesi: Ana Yurt, Ataç, Dere içi, Erdemli, Keskin, Müverrih Ali, Okçular Aralığı, Okçular Yolu, Sedefoğlu ve Yayla sokakları başta olmak üzere çok sayıda sokak
- Keçeci Piri Mahallesi: Ahmet Turan, Aziz, Bahçeler Üstü, Basmacı Ruşen, Bülbül, Dere, Gazi, Hasköy Meydanı ve diğer bağlantılı sokaklar
- Piripaşa Mahallesi: Akgeyi̇k, Beraberlik, Bezirgan, Dere içi, Fıstıklı Bahçe, Göktuğ, Kazak, Sakızlı Bostan ve Yıldırım sokakları
ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli'de 12 Kasım günü 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlandı.
- Mahalle: Teşvikiye
- Etkilenen bölge: Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak
- Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ KAÇTA BİTECEK?
İstanbul'da 10-11-12 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak planlı kesintilerin bitiş saatleri ilçelere ve çalışma programlarına göre değişiyor. Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin 11.00 veya 15.00 saatlerinde sona ermesi, bazı mahallelerde ise çalışmaların 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.
Zeytinburnu ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde gece saatlerinde başlayan kesintiler de bulunuyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için kendi mahalle ve sokaklarına ait çalışma saatlerini dikkate alması gerekiyor.