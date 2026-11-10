İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11-12 KASIM |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Fatih'te üç gün boyunca farklı mahallelerde planlı bakım ve yatırım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Aynı gün Beşiktaş'ın bazı bölgeleriyle birlikte Beyoğlu ve Şişli'de de çalışma yapılacak.

Esenler'de 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beyoğlu'nda 12 Kasım günü kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacak.

- Saat: 09.00-17.00

- Fetihtepe Mahallesi: Ana Yurt, Ataç, Dere içi, Erdemli, Keskin, Müverrih Ali, Okçular Aralığı, Okçular Yolu, Sedefoğlu ve Yayla sokakları başta olmak üzere çok sayıda sokak

- Keçeci Piri Mahallesi: Ahmet Turan, Aziz, Bahçeler Üstü, Basmacı Ruşen, Bülbül, Dere, Gazi, Hasköy Meydanı ve diğer bağlantılı sokaklar

- Piripaşa Mahallesi: Akgeyi̇k, Beraberlik, Bezirgan, Dere içi, Fıstıklı Bahçe, Göktuğ, Kazak, Sakızlı Bostan ve Yıldırım sokakları

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şişli'de 12 Kasım günü 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlandı.

- Mahalle: Teşvikiye

- Etkilenen bölge: Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak

- Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ KAÇTA BİTECEK?

İstanbul'da 10-11-12 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak planlı kesintilerin bitiş saatleri ilçelere ve çalışma programlarına göre değişiyor. Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin 11.00 veya 15.00 saatlerinde sona ermesi, bazı mahallelerde ise çalışmaların 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

Zeytinburnu ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde gece saatlerinde başlayan kesintiler de bulunuyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için kendi mahalle ve sokaklarına ait çalışma saatlerini dikkate alması gerekiyor.