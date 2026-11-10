Kalp çarpıntısı neden olur? Bu belirtiler varsa sakın hafife almayın...

Kalp atışlarının kişi tarafından hızlı, güçlü veya düzensiz şekilde hissedilmesi çarpıntı olarak tanımlanıyor. Çoğu zaman günlük yaşam alışkanlıklarıyla ilişkili olan bu durum, bazı kişilerde kalp ritmi bozukluklarının veya farklı sağlık sorunlarının belirtisi olabiliyor.

Kardiyoloji uzmanları, çarpıntının tek başına bir hastalık olmadığını, önemli olanın bu hissin altında yatan nedeni belirlemek olduğunu vurguluyor.