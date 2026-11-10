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Kasım ara tatili ne zaman 2026? Okullar ne zaman tatil olacak, ara tatil kaç gün sürecek?

2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği kasım ara tatilinin tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, kasım ayında ilk ara tatillerini yapacak. Peki, kasım ara tatili hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek ve okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen tarihler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Milyonlarca öğrenci için kasım ara tatili heyecanı başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin gündeminde ara tatil tarihleri yer aldı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek kasım tatili için geri sayım başladı. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak ve dersler ne zaman başlayacak?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte toplam 9 günlük tatil yapma fırsatı bulacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılı kasım ara tatili resmî olarak 5 iş günü sürecek. Ancak tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar okula gitmeyecek.

Böylece öğrenciler toplam 9 gün boyunca dinlenme fırsatı yakalayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Okulların açılması: 23 Kasım 2026

Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

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