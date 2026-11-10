Kasım ara tatili ne zaman 2026? Okullar ne zaman tatil olacak, ara tatil kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci için kasım ara tatili heyecanı başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin gündeminde ara tatil tarihleri yer aldı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek kasım tatili için geri sayım başladı. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak ve dersler ne zaman başlayacak?