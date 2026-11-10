Kış sert mi geçecek, ılık mı? Kaşık mı, çatal mı, bıçak mı? Hurma çekirdeğinden çıkan şekil kışı anlatıyor

Sonbahar sofralarının vazgeçilmezi hurma, bu kez kışa dair verdiği rivayet edilen işaretlerle gündemde. Yüzyıllardır süregelen halk inanışına göre hurmanın özellikleri, yaklaşan kışın sert mi yoksa ılıman mı geçeceğine dair ipuçları taşıyor.
HURMA ÇEKİRDEKLERİYLE KIŞ TAHMİNİ GELENEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Sonbaharın sevilen meyvelerinden hurma, lezzeti ve besleyici özelliklerinin yanı sıra yüzyıllardır anlatılan ilginç bir halk geleneğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla yeniden gündeme gelen bu inanışta, hurma çekirdeklerinin içindeki şekillere bakılarak kış mevsiminin nasıl geçeceği tahmin ediliyor.
HURMA ÇEKİRDEKLERİNDEKİ FİGÜRLER KIŞIN HABERCİSİ SAYILIYOR
Eskiden köylüler tarafından uygulanan bu gelenekte hurma çekirdekleri kesilerek içlerinde oluşan şekiller inceleniyor. Çekirdeklerde ortaya çıktığına inanılan figürler, kış mevsiminin hava koşullarına ilişkin farklı anlamlar taşıyor. Halk arasında yaygınlaşan inanışa göre kaşık figürü karlı bir kışı, çatal figürü ılık ve hafif bir kışı, bıçak figürü ise soğuk ve kurak bir kışı simgeliyor.
KAŞIK, ÇATAL VE BIÇAK FİGÜRLERİNİN ANLAMLARI NELER?
Hurma çekirdekleriyle yapılan kış tahmininde üç temel figür öne çıkıyor:
Kaşık: Kar yağışının yoğun olacağı bir kış.
Çatal: Ilık, yumuşak ve hafif geçecek bir kış.
Bıçak: Soğuk ve kuru hava koşullarının etkili olacağı bir kış.
Bilimsel bir dayanağı bulunmayan bu gelenek, günümüzde özellikle çocukların ilgisini çeken eğlenceli bir sonbahar etkinliği olarak yaşatılıyor.