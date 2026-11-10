Haberler Yaşam Kış sert mi geçecek, ılık mı? Kaşık mı, çatal mı, bıçak mı? Hurma çekirdeğinden çıkan şekil kışı anlatıyor Kış sert mi geçecek, ılık mı? Kaşık mı, çatal mı, bıçak mı? Hurma çekirdeğinden çıkan şekil kışı anlatıyor Sonbaharın sevilen meyvelerinden biri olan hurma, lezzetinin yanı sıra kış aylarına ilişkin tahminlerde kullanılan asırlık bir halk geleneğiyle de dikkatleri çekiyor. Peki, hurmanın şekli ve yapısı kışın nasıl geçeceğine dair hangi ipuçlarını veriyor? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Sonbahar sofralarının vazgeçilmezi hurma, bu kez kışa dair verdiği rivayet edilen işaretlerle gündemde. Yüzyıllardır süregelen halk inanışına göre hurmanın özellikleri, yaklaşan kışın sert mi yoksa ılıman mı geçeceğine dair ipuçları taşıyor.

HURMA ÇEKİRDEKLERİYLE KIŞ TAHMİNİ GELENEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Sonbaharın sevilen meyvelerinden hurma, lezzeti ve besleyici özelliklerinin yanı sıra yüzyıllardır anlatılan ilginç bir halk geleneğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla yeniden gündeme gelen bu inanışta, hurma çekirdeklerinin içindeki şekillere bakılarak kış mevsiminin nasıl geçeceği tahmin ediliyor.