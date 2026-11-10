ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİM FIRTINASI: 11-17 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

Evini yenilemek ve kış hazırlıklarını tamamlamak isteyenlere müjde! ŞOK 11-17 Kasım aktüel kataloğunu yayınlayarak indirim fırtınasının startını verdi. Ev aletlerinden el aletlerine kadar pek çok farklı kategorideki ürün raflarda yerini almaya hazırlanırken işte cep yakmayan o listeye dair merak edilen tüm detaylar...