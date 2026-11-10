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Haberler Yaşam ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİM FIRTINASI: 11-17 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİM FIRTINASI: 11-17 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

Alışveriş tutkunlarının gözü bu katalogda! 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren ŞOK mağazalarında elektronik ev aletleri ve kışlık giyim reyonlarında indirim rüzgarı esecek. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünler tüketicinin radarındayken, işte haftanın öne çıkan fırsatları ve güncel fiyat tablosu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Evini yenilemek ve kış hazırlıklarını tamamlamak isteyenlere müjde! ŞOK 11-17 Kasım aktüel kataloğunu yayınlayarak indirim fırtınasının startını verdi. Ev aletlerinden el aletlerine kadar pek çok farklı kategorideki ürün raflarda yerini almaya hazırlanırken işte cep yakmayan o listeye dair merak edilen tüm detaylar...

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

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