11 KASIM NE GÜNÜ? 11 KASIM BEKARLAR GÜNÜ MÜ? 11 KASIM'IN ANLAMI NE?

Her yıl 11 Kasım'da dünya genelinde kutlanan Bekarlar Günü, zamanla dev indirim kampanyalarının düzenlendiği küresel bir alışveriş etkinliğine dönüştü. Peki, 11.11 tarihinin seçilmesinin nedeni ne, Bekarlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği bu özel günün hikayesi...
BEKARLAR GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN BEKARLAR GÜNÜ MÜ?
Her yıl 11 Kasım'da kutlanan Bekarlar Günü, uluslararası adıyla Singles' Day veya Double 11 olarak biliniyor. 2026 yılında 11 Kasım Çarşamba gününe denk gelirken, bugün de dünya genelinde Bekarlar Günü olarak anılıyor. Tarihin seçilmesinin ardında ise dikkat çekici bir sembolizm bulunuyor. 11.11 şeklindeki tarih yazımında yan yana sıralanan dört adet "1" rakamı, bekarlığı, yalnızlığı ve bireyselliği temsil ediyor. Çin'de ortaya çıkan bu özel gün, zamanla sosyal medyanın ve küreselleşmenin etkisiyle dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan bir etkinliğe dönüştü.
BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI, TARİHÇESİ NEDİR?
Günümüzde milyarlarca dolarlık alışveriş hacmine ulaşan Bekarlar Günü'nün ortaya çıkışı, aslında ticari bir girişime değil, üniversite öğrencilerinin sosyal bir etkinliğine dayanıyor. Geleneğin kökeni, 1993 yılında Çin'deki Nanjing Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup bekar öğrenciye uzanıyor. Sevgililer Günü'ne alternatif bir kutlama arayan öğrenciler, 11 Kasım'ı bekarlığa özel bir gün olarak belirledi. İlk yıllarda arkadaş buluşmaları ve sosyalleşme etkinlikleriyle kutlanan bu tarih, zamanla üniversite sınırlarını aşarak Çin genelinde yaygınlaştı. İlerleyen yıllarda e-ticaret sektörünün de ilgisini çeken Bekarlar Günü, dev indirim kampanyalarıyla dünyanın en büyük alışveriş etkinliklerinden biri haline geldi.