Haberler Yaşam 11 KASIM NE GÜNÜ? 11 KASIM BEKARLAR GÜNÜ MÜ? 11 KASIM'IN ANLAMI NE? 11 KASIM NE GÜNÜ? 11 KASIM BEKARLAR GÜNÜ MÜ? 11 KASIM'IN ANLAMI NE? 11 Kasım Bekarlar Günü mü, neden kutlanıyor? Dünya genelinde milyonlarca kişiyi alışveriş heyecanına sürükleyen 11.11 indirimlerinin ortaya çıkış hikayesi ve bu özel tarihin anlamı merak konusu oldu. İşte Bekarlar Günü'nün bilinmeyen geçmişi ve küresel alışveriş çılgınlığına dönüşen yolculuğu... HABER MERKEZİ









Her yıl 11 Kasım'da dünya genelinde kutlanan Bekarlar Günü, zamanla dev indirim kampanyalarının düzenlendiği küresel bir alışveriş etkinliğine dönüştü. Peki, 11.11 tarihinin seçilmesinin nedeni ne, Bekarlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği bu özel günün hikayesi...

BEKARLAR GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN BEKARLAR GÜNÜ MÜ? Her yıl 11 Kasım'da kutlanan Bekarlar Günü, uluslararası adıyla Singles' Day veya Double 11 olarak biliniyor. 2026 yılında 11 Kasım Çarşamba gününe denk gelirken, bugün de dünya genelinde Bekarlar Günü olarak anılıyor. Tarihin seçilmesinin ardında ise dikkat çekici bir sembolizm bulunuyor. 11.11 şeklindeki tarih yazımında yan yana sıralanan dört adet "1" rakamı, bekarlığı, yalnızlığı ve bireyselliği temsil ediyor. Çin'de ortaya çıkan bu özel gün, zamanla sosyal medyanın ve küreselleşmenin etkisiyle dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan bir etkinliğe dönüştü.