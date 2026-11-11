Fred Çakmaktaş trafikte! Kostümüyle koştu, kameralara yakalandı

Sosyal medyada sıra dışı videolarıyla tanınan ve "Erkan Abi" olarak bilinen içerik üreticisi Erkan Toy, bu kez Adana sokaklarında ilginç görüntülere imza attı. Fred Çakmaktaş kostümü giyerek trafiğe çıkan Toy'un araçların arasında koştuğu anlar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

ÇEVREDEKİLER O ANLARI KAYDA ALDI

Adana'da çektiği videolarla geniş bir kitle tarafından tanınan ve sosyal medyada "Erkan Abi" olarak bilinen Erkan Toy, bu kez farklı bir görüntüyle gündeme geldi. Daha önce paylaştığı videolarla tepki çeken Toy, Fred Çakmaktaş kostümü giyerek Adana sokaklarında trafiğe çıktı. Araçların arasında koşan Toy, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.