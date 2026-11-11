GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE? TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI GÜRSEL AKSEL'DE OYNANACAK: Gürsel Aksel Stadyumuna nasıl gidilir?

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapacak Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in önemli spor tesisleri arasında yer alıyor. Göztepe'nin maçlarını oynadığı stat, 23 bin 376 kişilik kapasitesiyle binlerce futbolseveri tribünlerinde buluşturuyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, stadyumun konumunu ve kapasitesini merak ediyor. İşte detaylar…
GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE?
Gürsel Aksel Stadyumu, ya da sponsorluk anlaşması gereği ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu tam adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 23.376 izleyici kapasiteli çok amaçlı stadyumdur.
Ev sahibi Göztepe futbol takımının eski stadı ve eski tesisleri olan ana merkez yıkılarak aynı arazi üzerine inşa edildi. Temel atma işlemleri 9 Eylül 2017 tarihinde yapıldı. 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş maçı ile açıldı.
TOPLU TAŞIMA İLE GÜRSEL AKSEL STADYUMU'NA ULAŞIM
Gürsel Aksel Stadyumu'na toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak oldukça kolaydır. İzmir Metrosu'nu kullanacak yolcular, Fahrettin Altay durağında inerek 1-2 dakikalık yürüyüşle stadyuma ulaşabilir. Tramvayla gelmek isteyenler Konak-Fahrettin Altay hattındaki AASSM durağını tercih edebilir. Ayrıca 10, 510, 671, 681, 879, 202 ve 950 numaralı otobüs hatları da stadyum çevresinden geçmektedir. Deniz yolunu tercih edenler ise Üçkuyular İskelesi'nden yürüyerek stada ulaşabilir.