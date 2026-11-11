Haberler Yaşam GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE? TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI GÜRSEL AKSEL'DE OYNANACAK: Gürsel Aksel Stadyumuna nasıl gidilir? GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE? TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI GÜRSEL AKSEL'DE OYNANACAK: Gürsel Aksel Stadyumuna nasıl gidilir? A Millî Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk edeceği Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in Göztepe semtinde futbolseverleri ağırlıyor. Modern mimarisi ve tribün atmosferiyle dikkat çeken stat, 23 bin 376 kişilik seyirci kapasitesine sahip. Peki, millî heyecana sahne olacak Gürsel Aksel Stadyumu tam olarak nerede bulunuyor ve kaç kişilik kapasitesiyle öne çıkıyor? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Türkiye ile Belçika arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapacak Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in önemli spor tesisleri arasında yer alıyor. Göztepe'nin maçlarını oynadığı stat, 23 bin 376 kişilik kapasitesiyle binlerce futbolseveri tribünlerinde buluşturuyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, stadyumun konumunu ve kapasitesini merak ediyor. İşte detaylar…

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE? Gürsel Aksel Stadyumu, ya da sponsorluk anlaşması gereği ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu tam adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 23.376 izleyici kapasiteli çok amaçlı stadyumdur.