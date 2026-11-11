  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE? TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI GÜRSEL AKSEL'DE OYNANACAK: Gürsel Aksel Stadyumuna nasıl gidilir?

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE? TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI GÜRSEL AKSEL'DE OYNANACAK: Gürsel Aksel Stadyumuna nasıl gidilir?

A Millî Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk edeceği Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in Göztepe semtinde futbolseverleri ağırlıyor. Modern mimarisi ve tribün atmosferiyle dikkat çeken stat, 23 bin 376 kişilik seyirci kapasitesine sahip. Peki, millî heyecana sahne olacak Gürsel Aksel Stadyumu tam olarak nerede bulunuyor ve kaç kişilik kapasitesiyle öne çıkıyor? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapacak Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in önemli spor tesisleri arasında yer alıyor. Göztepe'nin maçlarını oynadığı stat, 23 bin 376 kişilik kapasitesiyle binlerce futbolseveri tribünlerinde buluşturuyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, stadyumun konumunu ve kapasitesini merak ediyor. İşte detaylar…

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE?

Gürsel Aksel Stadyumu, ya da sponsorluk anlaşması gereği ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu tam adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 23.376 izleyici kapasiteli çok amaçlı stadyumdur.

Ev sahibi Göztepe futbol takımının eski stadı ve eski tesisleri olan ana merkez yıkılarak aynı arazi üzerine inşa edildi. Temel atma işlemleri 9 Eylül 2017 tarihinde yapıldı. 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş maçı ile açıldı.

TOPLU TAŞIMA İLE GÜRSEL AKSEL STADYUMU'NA ULAŞIM

Gürsel Aksel Stadyumu'na toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak oldukça kolaydır. İzmir Metrosu'nu kullanacak yolcular, Fahrettin Altay durağında inerek 1-2 dakikalık yürüyüşle stadyuma ulaşabilir. Tramvayla gelmek isteyenler Konak-Fahrettin Altay hattındaki AASSM durağını tercih edebilir. Ayrıca 10, 510, 671, 681, 879, 202 ve 950 numaralı otobüs hatları da stadyum çevresinden geçmektedir. Deniz yolunu tercih edenler ise Üçkuyular İskelesi'nden yürüyerek stada ulaşabilir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA