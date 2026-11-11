KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk aylarını geride bırakan milyonlarca öğrenci için takvimdeki en yakın tatil dönemi yaklaşıyor. Sınav temposu ve ders yoğunluğunun ardından öğrenciler, birkaç günlüğüne de olsa okul hayatına ara vermeye hazırlanıyor. Özellikle aileleriyle birlikte tatil planı yapmak isteyen öğrenciler, Kasım ayında başlayacak ara tatilin tarihlerini araştırıyor. Peki, okullar hangi gün kapanacak, Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte 2026-2027 MEB çalışma takvimindeki merak edilen tarihler...
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. 20 Kasım Cuma günü sona erecek tatil, hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler için daha uzun bir dinlenme fırsatına dönüşecek.
14-15 Kasım hafta sonunun da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek. Tatil sürecinin ardından dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.
OKULLAR ARA TATİL ÖNCESİ SON NE ZAMAN KAPANACAK?
Kasım ara tatili öncesinde öğrenciler son derslerine 13 Kasım 2026 Cuma günü girecek. Haftanın son ders zilinin çalmasıyla birlikte hafta sonu başlayacak, ardından resmi ara tatil dönemi gelecek.
Böylece öğrenciler, 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar okula ara vermiş olacak.
ÖĞRETMENLER KASIM ARA TATİLİNDE OKULA GİDECEK Mİ?
Kasım ara tatilinde öğrenciler dinlenirken öğretmenlerin mesleki çalışma programı devam edecek. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre bu dönemde seminerler yüz yüze değil, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Öğretmenlerin mesleki çalışma içerikleri 16 Kasım Pazartesi saat 08.00'de erişime açılacak. Program 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrencilerin merak ettiği bir diğer tarih ise yarıyıl tatili. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.
İki haftalık sömestr tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU
2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencileri bekleyen bir diğer mola ise bahar döneminde olacak. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler bu dönemde de toplam 9 gün okuldan uzak kalacak. Tatilin ardından dersler 15 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milyonlarca öğrencinin yaz tatiline çıkacağı tarih de belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler böylece karnelerini alarak uzun yaz tatiline başlayacak.