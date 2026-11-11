KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

ÖĞRETMENLER KASIM ARA TATİLİNDE OKULA GİDECEK Mİ?

Kasım ara tatilinde öğrenciler dinlenirken öğretmenlerin mesleki çalışma programı devam edecek. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre bu dönemde seminerler yüz yüze değil, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışma içerikleri 16 Kasım Pazartesi saat 08.00'de erişime açılacak. Program 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer tarih ise yarıyıl tatili. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

İki haftalık sömestr tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.