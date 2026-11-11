KASIM AYINDA DOLUNAY NE ZAMAN? | Kasım Süper Ay ne zaman görülecek? İşte Kunduz Dolunayı'nın tarihi ve saati

Gökyüzü meraklılarının kasım ayında gözlerini çevireceği özel bir buluşma yaklaşıyor. Ay 'ın görünümünde yaşanacak değişim, gece saatlerinde gökyüzünü izleyenlere etkileyici bir manzara sunmaya hazırlanıyor. Halk arasında Kunduz Dolunayı olarak adlandırılan bu doğa olayı, 2026 yılının dikkat çeken astronomi gelişmeleri arasında yer alıyor. Peki Kasım Dolunayı ne zaman görülecek, Süper Ay saat kaçta gerçekleşecek? İşte merak edilen tarih ve gözlem ayrıntıları...

Kunduz Dolunayı, 24 Kasım'da saat 17.54 civarında tam dolunay evresine ulaşacak. Türkiye'de gün batımının ardından Ay'ın yükselişiyle birlikte gözlem yapmak mümkün olacak. Hava koşullarının açık olduğu bölgelerde dolunay daha net izlenebilecek.

SÜPER AY NEDİR, NEDEN DAHA BÜYÜK GÖRÜNÜR?

Süper Ay, dolunay evresinin Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu zaman dilimine denk gelmesiyle ortaya çıkıyor. Bu sırada Ay, Dünya'dan normalden daha büyük ve parlak algılanabiliyor.

Süper Ay sırasında Ay'ın görünen çapı normal dolunaya göre yaklaşık yüzde 7-14 daha büyük, parlaklığı ise yüzde 30'a kadar daha fazla olabiliyor.