KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI | KPSS önlisans branş sıralamaları belli oldu mu? 2026 KPSS önlisans branş sıralamaları açıklandı mı?

2026-KPSS Lisans branş sıralamalarının erişime açılmasıyla birlikte önlisans adayları da gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Kamu kurumlarına atanma sürecinde önemli rol oynayan branş sıralamalarının ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, KPSS önlisans branş sıralamaları açıklandı mı, adaylar sıralamalarına hangi tarihte ulaşabilecek? İşte detaylar…
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ÖSYM'nin "Branş Bazında Sıralama" ekranına giriş yaparak kendilerine ait puan türünü seçebilecek ve sıralamalarını görmek istedikleri eğitim alanlarını işaretleyebilecek. Ardından "Hesapla" butonuna tıklayarak seçtikleri alanlarda kaçıncı sırada olduklarını görüntüleyebilecek.
Ayrıca ekranda yer alan "Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin" seçeneği de tercih edilebilecek. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda, ilgili sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından B grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirmeyle atanan adaylar sıralama dışında tutulacak.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI HANGİ BİLGİLERE GÖRE HESAPLANIYOR?
Branş bazında sıralamalar hazırlanırken adayların ÖSYM bilgi sistemlerinde aktif olarak görünen eğitim bilgileri esas alınıyor. Bu bilgiler e-Okul ve YÖKSİS üzerinden alınarak ÖSYM sistemlerine aktarılıyor.
Sıralama işlemlerinde, sistemde aktif eğitim bilgisi bulunan adayların mevcut eğitim durumları dikkate alınıyor. Aktif eğitim bilgisi bulunmayan adaylar için ise sınav başvurusu sırasında beyan edilen eğitim bilgileri kullanılıyor. Ayrıca sıralamaya yalnızca mezun adaylar değil, ilgili eğitim alanında öğrenimine devam eden adaylar da dahil ediliyor.