KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI | KPSS önlisans branş sıralamaları belli oldu mu? 2026 KPSS önlisans branş sıralamaları açıklandı mı?

2026- KPSS Lisans branş sıralamalarının erişime açılmasıyla birlikte önlisans adayları da gözlerini ÖSYM 'ye çevirdi. Kamu kurumlarına atanma sürecinde önemli rol oynayan branş sıralamalarının ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, KPSS önlisans branş sıralamaları açıklandı mı, adaylar sıralamalarına hangi tarihte ulaşabilecek? İşte detaylar…

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM'nin "Branş Bazında Sıralama" ekranına giriş yaparak kendilerine ait puan türünü seçebilecek ve sıralamalarını görmek istedikleri eğitim alanlarını işaretleyebilecek. Ardından "Hesapla" butonuna tıklayarak seçtikleri alanlarda kaçıncı sırada olduklarını görüntüleyebilecek.

Ayrıca ekranda yer alan "Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin" seçeneği de tercih edilebilecek. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda, ilgili sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından B grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirmeyle atanan adaylar sıralama dışında tutulacak.