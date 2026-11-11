MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 10 KASIM | MasterChef'te dün akşam potaya kim gitti? MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme heyecanı başladı. 10 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, 'Atatürk'ün Sevdiği Yemekler' temasıyla hazırlanan ilk dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergiledi.
Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinde gecenin kazananı belli olurken, mağlup takımda bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı yaşandı. Yapılan oylamanın ardından haftanın ilk eleme adayları da açıklandı. Peki, MasterChef'te 10 Kasım akşamı eleme potasına kimler girdi? İlk dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar ve eleme potasına giren yarışmacılar...
MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nilay oldu. Günün eleme adayı ise Nurten oldu.
MAVİ TAKIM:
Tolğa
Eyüp Can
Armağan-Burçin
Enes
Şadi
Ayşe