MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 10 KASIM | MasterChef'te dün akşam potaya kim gitti? MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinde gecenin kazananı belli olurken, mağlup takımda bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı yaşandı. Yapılan oylamanın ardından haftanın ilk eleme adayları da açıklandı. Peki, MasterChef'te 10 Kasım akşamı eleme potasına kimler girdi? İlk dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar ve eleme potasına giren yarışmacılar...