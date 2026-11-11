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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 10 KASIM | MasterChef'te dün akşam potaya kim gitti? MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye 2026'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 10 Kasım 2026 Salı akşamı ekrana gelen son bölümde mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Ardından gerçekleştirilen takım oylamasıyla haftanın 1. ve 2. eleme adayları da netleşti. Peki, dün akşam MasterChef'te eleme potasına kim girdi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, 10 Kasım 2026 MasterChef eleme adayları ve gecenin öne çıkan gelişmeleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme heyecanı başladı. 10 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, 'Atatürk'ün Sevdiği Yemekler' temasıyla hazırlanan ilk dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergiledi.

Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinde gecenin kazananı belli olurken, mağlup takımda bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı yaşandı. Yapılan oylamanın ardından haftanın ilk eleme adayları da açıklandı. Peki, MasterChef'te 10 Kasım akşamı eleme potasına kimler girdi? İlk dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar ve eleme potasına giren yarışmacılar...

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nilay oldu. Günün eleme adayı ise Nurten oldu.

MAVİ TAKIM:

Tolğa

Eyüp Can

Armağan-Burçin

Enes

Şadi

Ayşe

KIRMIZI TAKIM:

Tolgahan

Muhammed

Bahar

Şükran

Nurten

Nilay

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