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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Tüyler ürperten kaza! Otomobil de sürücü de kağıt gibi ezildi

SON DAKİKA: Tüyler ürperten kaza! Otomobil de sürücü de kağıt gibi ezildi

Eskişehir'deki TIR kazasının şiddeti gözler önüne serildi. Park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, sürücü olay yerinde can verdi.

AA

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Hakan Çalık (46) idaresindeki 60 AEK 506 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Teksan Sanayi Sitesi yakınında emniyet şeridinde park halindeki M.R.K'ye (35) ait 03 AIU 306 çekici plakalı TIR'a çarptı.



KAĞIT GİBİ OLDU

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin altına giren otomobil sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Hakan Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalık'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR, vinç yardımıyla kaldırılarak dorsenin altında sıkışan otomobil çıkarıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay esnasında tırın içinde uyuyan M.R.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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