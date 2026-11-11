Tim Cook Kapalıçarşı'da servet harcadı! Bir halıya ödediği para dudak uçuklattı...

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, Türkiye ziyaretinde İstanbul'un tarihi noktalarından Kapalıçarşı'yı gezdi. 8 Kasım'da Türkiye'ye gelen Cook, kentteki programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekti.
İçerik üreticisi Cem Başak ile birlikte tarihi çarşıyı gezen Cook, alışveriş için bir halı mağazasına uğradı. Mağazada beğendiği bir halıyı satın alan ünlü iş insanının ödediği tutar kısa sürede gündem yarattı.
BİR HALI İÇİN 18 BİN DOLAR ÖDEDİ
Edinilen bilgilere göre Tim Cook, satın aldığı halı için 18 bin dolar ödedi. Bu tutar, yaklaşık 904 bin TL'ye karşılık geliyor. Cook'un tercih ettiği halının özellikleri ve hangi döneme ait olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Teknoloji dünyasının tanınmış isimlerinden Cook'un Kapalıçarşı'daki bu alışverişi, tarihi çarşıda gerçekleşen dikkat çekici ziyaretlerden biri olarak öne çıktı.
İSTANBUL'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPTI
Kapalıçarşı ziyaretinin ardından İstanbul'dan bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Tim Cook, Türkiye ziyaretine ilişkin heyecanını da dile getirdi.
Cook, paylaşımında "Merhaba İstanbul! Bu muhteşem ülkede olduğum için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Ünlü iş insanının İstanbul ziyareti ve Kapalıçarşı'da yaptığı alışveriş sosyal medyada da ilgi gördü