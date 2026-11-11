Tim Cook Kapalıçarşı'da servet harcadı! Bir halıya ödediği para dudak uçuklattı...

İçerik üreticisi Cem Başak ile birlikte tarihi çarşıyı gezen Cook, alışveriş için bir halı mağazasına uğradı. Mağazada beğendiği bir halıyı satın alan ünlü iş insanının ödediği tutar kısa sürede gündem yarattı.

BİR HALI İÇİN 18 BİN DOLAR ÖDEDİ

Edinilen bilgilere göre Tim Cook, satın aldığı halı için 18 bin dolar ödedi. Bu tutar, yaklaşık 904 bin TL'ye karşılık geliyor. Cook'un tercih ettiği halının özellikleri ve hangi döneme ait olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Teknoloji dünyasının tanınmış isimlerinden Cook'un Kapalıçarşı'daki bu alışverişi, tarihi çarşıda gerçekleşen dikkat çekici ziyaretlerden biri olarak öne çıktı.