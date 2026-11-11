ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? RECEP AYINA NE ZAMAN GİRECEĞİZ? iŞTE ÜÇ AYLAR TAKVİMİ...

İslam dünyasında manevi hazırlıkların yapıldığı, dua ve ibadetlerle geçirilen üç aylar için geri sayım başladı. Recep , Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönem yaklaşırken milyonlarca kişi, üç ayların başlangıç tarihini, kandil gecelerini ve ilk orucun hangi gün tutulacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026-2027 dini günler takvimiyle birlikte merak edilen tarihler belli oldu.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanlar için manevi açıdan büyük önem taşıyan üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilecek. Bu yıl üç ayların ilk günü aynı zamanda Regaip Kandili'ne de denk gelecek. Böylece mübarek gecelerle başlayacak olan manevi dönem, Şaban ayıyla devam ederek Ramazan ayına ulaşacak.

2026-2027 RECEP, ŞABAN VE RAMAZAN AYLARI NE ZAMAN?

Diyanet'in açıkladığı takvime göre üç ayları oluşturan ayların başlangıç tarihleri şöyle:

Recep ayı: 10 Aralık 2026 Perşembe

Şaban ayı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Ramazan ayı: 8 Şubat 2027 Pazartesi