ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? RECEP AYINA NE ZAMAN GİRECEĞİZ? iŞTE ÜÇ AYLAR TAKVİMİ...

İslam dünyasında manevi hazırlıkların yapıldığı, dua ve ibadetlerle geçirilen üç aylar için geri sayım başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönem yaklaşırken milyonlarca kişi, üç ayların başlangıç tarihini, kandil gecelerini ve ilk orucun hangi gün tutulacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026-2027 dini günler takvimiyle birlikte merak edilen tarihler belli oldu.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müslümanlar için manevi açıdan büyük önem taşıyan üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilecek. Bu yıl üç ayların ilk günü aynı zamanda Regaip Kandili'ne de denk gelecek. Böylece mübarek gecelerle başlayacak olan manevi dönem, Şaban ayıyla devam ederek Ramazan ayına ulaşacak.
2026-2027 RECEP, ŞABAN VE RAMAZAN AYLARI NE ZAMAN?
Diyanet'in açıkladığı takvime göre üç ayları oluşturan ayların başlangıç tarihleri şöyle:
Recep ayı: 10 Aralık 2026 Perşembe
Şaban ayı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
Ramazan ayı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
2026-2027 KANDİL TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Üç aylar boyunca idrak edilecek kandil gecelerinin tarihleri de belli oldu. Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir Gecesi de 2026-2027 dini takviminde yerini aldı.
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe
Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi
Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMAK FARZ MI?
Recep ve Şaban aylarında oruç tutmak isteyen Müslümanlar, sağlık durumları elverdiği sürece nafile oruç ibadetini yerine getirebiliyor. Ancak bu iki ayın tamamında aralıksız oruç tutmak zorunlu değil. Ramazan ayında ise dini yükümlülük şartlarını taşıyan Müslümanlar için oruç tutmak farz kabul ediliyor.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç için 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Ramazan ayının ardından ise Müslümanlar bayram sevincini yaşayacak.
2027 Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Böylece üç aylarla başlayan manevi dönem, Ramazan Bayramı ile tamamlanacak.