VGM BURS SONUCU SORGULAMA | VGM burs sonuçları nereden öğrenilir?

VGM 2026-2027 burs sonuçları için öğrencilerin gözü Vakıflar Genel Müdürlüğüne çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversitelileri yakından ilgilendiren burs sürecinde başvuruların tamamlanmasının ardından sonuç tarihi merak konusu oldu. Binlerce öğrenci, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte detaylar…