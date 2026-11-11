  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam VGM BURS SONUCU SORGULAMA | VGM burs sonuçları nereden öğrenilir?

VGM BURS SONUCU SORGULAMA | VGM burs sonuçları nereden öğrenilir?

2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ortaöğretim ve yükseköğrenim burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelecek duyuruya odaklandı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? Burs sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

VGM 2026-2027 burs sonuçları için öğrencilerin gözü Vakıflar Genel Müdürlüğüne çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversitelileri yakından ilgilendiren burs sürecinde başvuruların tamamlanmasının ardından sonuç tarihi merak konusu oldu. Binlerce öğrenci, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte detaylar…

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için 06 - 20 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve başvuru sonuçları sorguya açıldı.

VGM BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA