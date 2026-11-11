Yıllarca çöpe attılar, şimdi kilosu altın değerinde! Talep patladı, tonlarcası turşu oluyor...

Tarımda bazen çöpe gittiği düşünülen bir ürün, doğru değerlendirildiğinde önemli bir kazanç kapısına dönüşebiliyor. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşananlar da bunun dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Nektarin ve şeftali bahçelerinde her yıl tonlarca meyve, daha kaliteli ürün elde etmek için dallarından koparılıp toprağa bırakılıyordu. Ancak Gedelek Mahallesi'nde üreticiler bu kez o meyvelerin peşine düştü. Eskiden gübre olarak kullanılan çağlalar, şimdi turşu kavanozlarını dolduruyor.