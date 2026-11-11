Yıllarca çöpe attılar, şimdi kilosu altın değerinde! Talep patladı, tonlarcası turşu oluyor...

Tarımda bazen çöpe gittiği düşünülen bir ürün, doğru değerlendirildiğinde önemli bir kazanç kapısına dönüşebiliyor. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşananlar da bunun dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Nektarin ve şeftali bahçelerinde her yıl tonlarca meyve, daha kaliteli ürün elde etmek için dallarından koparılıp toprağa bırakılıyordu. Ancak Gedelek Mahallesi'nde üreticiler bu kez o meyvelerin peşine düştü. Eskiden gübre olarak kullanılan çağlalar, şimdi turşu kavanozlarını dolduruyor.
ÇÖPE GİDEN MEYVE YENİ BİR KAZANÇ KAPISI OLDU
Bursa'nın turşusuyla tanınan Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde üreticiler, nektarin ve şeftali çağlalarını ekonomiye kazandırmaya başladı. Bahar aylarında ağaçlarda yapılan tekleme işlemi sırasında koparılan ve geçmişte gübre olarak kullanılan meyveler, artık turşu üretiminde değerlendiriliyor.
Gedelek'te turşu sektöründe 12 yıldır çalışan işletme müdürü Nimet Soysal, çağla turşusunun son yıllarda büyük ilgi gördüğünü belirtti. Soysal, daha önce ziyan olan ürünlerin satın alınarak işlendiğini ve böylece köylüye de ekonomik katkı sağlandığını söyledi.
YILDA 13 TON ÇAĞLA TURŞUYA DÖNÜŞÜYOR!
Çağla turşusuna yönelik talebin her geçen yıl arttığını belirten Soysal, işletmede sezonun yoğunluğuna göre üretim miktarının değiştiğini ifade etti.
Yıllık ortalama 13 ton şeftali çağlası işlediklerini aktaran Soysal, bazı yıllarda bu miktarın 12 tona gerilediğini, bazı yıllarda ise 15 tona ulaştığını kaydetti.
"ZİYAN OLACAĞINA ÜRETİME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"
Çağla turşusunun artık sofralarda farklı bir lezzet olarak yer bulduğunu belirten Soysal, üreticilerin, köylülerin ve müşterilerin bu modelden memnun olduğunu dile getirdi.
Üretimin talebe göre şekillendiğini söyleyen Soysal, eskiden tarlada bırakılan çağlaların bugün değerli bir ürüne dönüştüğünü vurguladı.