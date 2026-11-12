Doktorlar şoke oldu: Bir virüsle başladı, 5 yıldır bitmek bilmiyor! Yıllardır kabusu yaşıyor...

2021 yılında geçirdiği COVID-19 enfeksiyonunun ardından hayatı tamamen değişen 18 yaşındaki Molly Foden, beş yıldır sağlığına kavuşabilmek için mücadele ediyor. Başlangıçta sıradan bir grip geçirdiğini düşünen genç kızın yaşadığı sağlık sorunları zamanla ağırlaştı. Bir zamanlar sporla iç içe, hareketli bir yaşam süren Molly'nin bugün günlük hayatını sürdürebilmesi bile büyük bir mücadeleye dönüştü.
BİR VİRÜSLE BAŞLADI, YILLAR SÜREN SAĞLIK MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜ
Yüzmeyi, hokey oynamayı ve sörf hayat kurtarma sporlarını seven Molly'nin yaşamı, Eylül 2021'de COVID-19'a yakalanmasının ardından değişti. Enfeksiyonun üzerinden yıllar geçmesine rağmen baş dönmesi, şiddetli kas güçsüzlüğü ve vücut ağrıları devam etti. Özellikle son bir yılda sağlık durumu daha da kötüleşen genç kız, ciddi sindirim sorunları, sürekli kusma hissi ve dayanılmaz kramplar nedeniyle iki aydan uzun süre hastanede tedavi gördü.
UZUN COVID NEDENİYLE ÜÇ FARKLI SENDROM TEŞHİSİ KONULDU
Molly'nin yaşadığı sağlık sorunları yalnızca COVID-19 sonrasında görülebilen yorgunluk ve nefes darlığıyla sınırlı kalmadı. Genç kıza, yaşamını doğrudan etkileyen üç farklı kronik sendrom teşhisi konuldu.
Bunlardan ilki, en küçük fiziksel veya zihinsel çabanın ardından ağır bir yorgunluk ve bitkinliğe neden olabilen Miyaljik Ensefalomiyelit/Kronik Yorgunluk Sendromu (ME/CFS) oldu.
İkinci teşhis ise ayağa kalkıldığında kalp atışının anormal şekilde hızlanmasına, baş dönmesine ve bayılma hissine yol açabilen Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu (POTS) oldu. Molly ayrıca bağışıklık sisteminin aşırı tepkiler vermesiyle ilişkilendirilen Mast Hücresi Aktivasyon Sendromu (MCAS) ile de mücadele ediyor.
TEKERLEKLİ SANDALYE OLMADAN HAREKET ETMEKTE ZORLANIYOR
Birden fazla kronik sağlık sorunuyla aynı anda mücadele eden Molly'nin günlük yaşamı da büyük ölçüde kısıtlandı. Şiddetli yorgunluk ve kas güçsüzlüğü nedeniyle evin içinde hareket edebilmek için bile zaman zaman tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyor.
Hastalığın sosyal yaşamını da elinden aldığını anlatan genç kız, arkadaşlarından ve okul hayatından uzaklaştığını belirtiyor. Molly, günde yalnızca bir veya iki saatlik eğitim faaliyetlerine dayanabildiğini ifade ediyor.
NHS TEDAVİ PROGRAMLARINDAN GERİ ÇEVİRDİ
Molly'nin sağlık durumunun karmaşıklığı, tedavi sürecinde de ciddi sorunlara neden oldu. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesindeki bazı tedavi programlarının, vakanın karmaşıklığı nedeniyle genç kıza yeterli desteği sağlayamadığı belirtildi. Ailesi ise farklı kliniklerden sonuç alamayınca özel sağlık hizmetlerine yönelmek zorunda kaldı.
EN BÜYÜK HAYALİ VETERİNER OLMAK
Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Molly, geleceğe dair hayallerinden vazgeçmiş değil. Hastalığı nedeniyle eğitim hayatı kesintiye uğrasa da iki zorlu GCSE sınavını geçmeyi başardı. Genç kızın en büyük hedeflerinden biri ise veteriner olmak.
Molly, yaşadıklarını yalnızca kendi mücadelesini anlatmak için paylaşmadığını, çok daha ağır durumda olan Uzun COVID hastalarının da sesini duyurmak istediğini belirtiyor. Genç kız, hastalığın ciddiye alınmasını ve hem sağlık sisteminin hem de yetkililerin bu hastalar için daha fazla adım atmasını istiyor.