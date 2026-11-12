Doktorlar şoke oldu: Bir virüsle başladı, 5 yıldır bitmek bilmiyor! Yıllardır kabusu yaşıyor...

EN BÜYÜK HAYALİ VETERİNER OLMAK

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Molly, geleceğe dair hayallerinden vazgeçmiş değil. Hastalığı nedeniyle eğitim hayatı kesintiye uğrasa da iki zorlu GCSE sınavını geçmeyi başardı. Genç kızın en büyük hedeflerinden biri ise veteriner olmak.

Molly, yaşadıklarını yalnızca kendi mücadelesini anlatmak için paylaşmadığını, çok daha ağır durumda olan Uzun COVID hastalarının da sesini duyurmak istediğini belirtiyor. Genç kız, hastalığın ciddiye alınmasını ve hem sağlık sisteminin hem de yetkililerin bu hastalar için daha fazla adım atmasını istiyor.