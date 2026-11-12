EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Anlamlı, dualı, kısa, uzun, ayetli, hadisli Cuma mesajları

Cuma gününün manevi atmosferini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için birbirinden güzel mesajlar öne çıkıyor. Yeni haftaya huzurla veda ederken sevdiklerine dua etmek, güzel dileklerde bulunmak ve hayırlı cumalar dilemek isteyenler için hazırladığımız mesajlardan dilediğinizi seçerek gönderebilirsiniz.

-Rabbim gönlünüzden geçen tüm güzellikleri hakkınızda hayırlı eylesin. Dualarınızın kabul, kalbinizin huzurla dolduğu bir cuma olsun. Hayırlı cumalar.

-Her yeni cuma, umutlarımızı tazelemek ve dualarımızı çoğaltmak için güzel bir fırsattır. Rabbim bugünümüzü ve yarınımızı hayırlı kılsın.

-Kalbinizden huzur, hanenizden bereket, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.

-Rabbim bütün dertlerinize derman, sıkıntılarınıza ferahlık, dualarınıza kabul nasip etsin. Hayırlı cumalar.

-Gönlünüzden geçen güzel dileklerin gerçekleştiği, sevdiklerinizle sağlık ve mutluluk içinde geçireceğiniz nice cumalara...

-Bir dua kadar yakın, bir tebessüm kadar güzel, bir umut kadar aydınlık olsun gününüz. Hayırlı cumalar.

-Allah'ım bizleri iyilikten, doğruluktan ve merhametten ayırma. Sevdiklerimizi koru, dualarımızı kabul eyle. Cumanız mübarek olsun.

-Bugün edilen dualar yarınların güzelliğine vesile olsun. Rabbim gönlünüze göre değil, hakkınızda en hayırlı olanı nasip etsin.