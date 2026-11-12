İzmir yolundaki kaçış 18 yıllık sır cinayeti ortaya çıkardı! Çalıntı araç, silahlı saldırı...





ÖLDÜRÜLMEDEN AYLAR ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ



Soruşturma dosyasına göre Turgut Taşdemir, öldürülmesinden yaklaşık 8 ay önce de silahlı saldırının hedefi oldu. 21 Kasım 2007 tarihinde bisikletiyle iş yerine gittiği sırada takip edildiğini fark eden Taşdemir'e farklı noktalardan ateş açıldı. Yaralanan Taşdemir, saldırganlardan kaçarak bir araca bindi ve ardından polis merkezine gitti. Saldırının aileler arasında devam eden kan davasıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.



ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KİMLİĞİ PARMAK İZİYLE BELİRLENDİ



Cinayete ilişkin yargılama sırasında otomobilde İlhan Kandemir ve Yusuf Akbalık dışında üçüncü bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Ancak bu kişinin kimliği tespit edilemedi. İlhan Kandemir'in ifadesinde, Yusuf Akbalık'ın ağabeyi olduğunu tahmin ettiği ve 'Cesim Abi' diye hitap edilen bir kişiden söz etmesi üzerine yapılan araştırmada bu kişinin Mehmet Akbalık olduğu belirlendi.