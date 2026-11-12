ORTAK SINAV SONUÇLARI | MEB 1. dönem 1. yazılıları bitti mi? MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. ortak yazılı sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ortaokul ve lise öğrencileri, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf sınav sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini ve notlarını nereden sorgulayabileceklerini merak ediyor. MEB 1. dönem 1. yazılıları bitti mi, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
MEB 1. DÖNEM 1. YAZILILARI BİTTİ Mİ?
2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavları, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre 2-13 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla 11 Kasım itibarıyla sınav süreci henüz tamamlanmadı. Ortaokul ve lise kademelerinde okul genelinde yapılan ortak yazılılar, ders ve sınıf düzeyine göre farklı tarihlerde uygulanıyor. Ülke genelinde ortak yapılacak sınavlar kapsamında ise 6. sınıf matematik sınavı 11 Kasım, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.
ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. ortak yazılı sınav sonuçları için tüm sınıfları kapsayan kesin bir açıklanma tarihi duyurulmadı. Okul genelinde gerçekleştirilen sınavların değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçların öğretmenler tarafından öğrencilere bildirilmesi ve e-Okul sistemine işlenmesi bekleniyor. Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda ise değerlendirme süreci Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yürütülecek.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve okul numarası gibi istenen bilgilerle giriş yapılarak sınav notları görüntülenebilecek.