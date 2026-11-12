Haberler Yaşam ORTAK SINAV SONUÇLARI | MEB 1. dönem 1. yazılıları bitti mi? MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ORTAK SINAV SONUÇLARI | MEB 1. dönem 1. yazılıları bitti mi? MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. ortak yazılı sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç tarihine odaklandı. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, sınav notlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçlara e-Okul üzerinden nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. MEB 1. dönem 1. yazılıları bitti mi, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. ortak yazılı sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ortaokul ve lise öğrencileri, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf sınav sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini ve notlarını nereden sorgulayabileceklerini merak ediyor. MEB 1. dönem 1. yazılıları bitti mi, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

MEB 1. DÖNEM 1. YAZILILARI BİTTİ Mİ? 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavları, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre 2-13 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla 11 Kasım itibarıyla sınav süreci henüz tamamlanmadı. Ortaokul ve lise kademelerinde okul genelinde yapılan ortak yazılılar, ders ve sınıf düzeyine göre farklı tarihlerde uygulanıyor. Ülke genelinde ortak yapılacak sınavlar kapsamında ise 6. sınıf matematik sınavı 11 Kasım, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.