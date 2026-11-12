Peynir, et, yumurta geride kaldı! En sağlıklı protein kaynağı belli oldu

Frontiers in Sustainable Food Systems dergisinde yayımlanan araştırmada, protein açısından zengin 20 besin sağlık, fiyat, ulaşılabilirlik ve çevresel etkileri bakımından mercek altına alındı. Dr. Chris Macdonald'ın yürüttüğü çalışma, protein kaynaklarının yalnızca besin değerleriyle değil, sürdürülebilirlik açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.
TOFU ÇEVRESEL ETKİSİYLE ZİRVEYE YERLEŞTİ
Değerlendirme sonucunda tofu ilk sırada yer alırken cheddar peyniri listenin sonuna yerleşti. En yüksek puanı alan yüzde 20'lik gruptaki besinlerin tamamının bitkisel kaynaklı olması dikkat çekti. En düşük puanlı yüzde 20'lik grubu ise hayvansal ürünler oluşturdu.
TOFU TÜM ÇEVRESEL KRİTERLERDEN TAM PUAN ALDI
Tofu, özellikle çevresel performansıyla öne çıktı. Bu kategoride alabileceği 16 puanın tamamını kazandı. Sera gazı emisyonları, su kirliliği, arazi kullanımı ve tatlı su tüketimi gibi ölçütlerde en iyi performansı gösterdi. Sağlık ve ulaşılabilirlik değerlendirmesinde ise 24 üzerinden 20 puan aldı. Vücut için gerekli dokuz temel amino asidin tamamını içermesi de yüksek puan almasında etkili oldu.
PROTEİN KAYNAKLARINDA SADECE BESİN DEĞERİ YETERLİ DEĞİL
Araştırmada, protein kaynaklarını yalnızca içerdikleri protein miktarına göre değerlendirmenin eksik bir yaklaşım olabileceği vurgulandı. Bir besinin sağlık açısından faydalı olması, üretim sürecinin çevre üzerindeki etkilerini tek başına açıklamıyor. Bu nedenle fiyat, ulaşılabilirlik ve çevresel maliyetlerin de besin seçiminde dikkate alınması gerektiğine işaret edildi.