Peynir, et, yumurta geride kaldı! En sağlıklı protein kaynağı belli oldu

Değerlendirme sonucunda tofu ilk sırada yer alırken cheddar peyniri listenin sonuna yerleşti. En yüksek puanı alan yüzde 20'lik gruptaki besinlerin tamamının bitkisel kaynaklı olması dikkat çekti. En düşük puanlı yüzde 20'lik grubu ise hayvansal ürünler oluşturdu.

TOFU TÜM ÇEVRESEL KRİTERLERDEN TAM PUAN ALDI

Tofu, özellikle çevresel performansıyla öne çıktı. Bu kategoride alabileceği 16 puanın tamamını kazandı. Sera gazı emisyonları, su kirliliği, arazi kullanımı ve tatlı su tüketimi gibi ölçütlerde en iyi performansı gösterdi. Sağlık ve ulaşılabilirlik değerlendirmesinde ise 24 üzerinden 20 puan aldı. Vücut için gerekli dokuz temel amino asidin tamamını içermesi de yüksek puan almasında etkili oldu.