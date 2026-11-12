Sağlıklı zannettiğiniz bitki çaylarından bakın ne çıktı! Alırken bir daha düşünün: Gripten korunmak isterken sağlığınızdan olmayın...

Araştırma sırasında ürünlerin içerisinde bulunmaması gereken maddelerle karşılaştıklarını aktaran Şentürk, "Çalışma içerisinde tağşiş tespit ettik. İçerilerinde olmaması gereken kirleticiler tespit ettiğimiz için çalışma, kirleticilerin analizi şeklinde de evrilmiş oldu. 15 farklı aktardan yaptığımız çalışmada 11 farklı kış çayı satın aldık. Bu kış çaylarının içerisinde hangi bitkilerin yer aldığını morfolojik olarak tespit ettik ve olmaması gereken ürünler belirledik. Bunlar kuş tüyü, hayvan larvası, böcek larvası ve böcek yumurtası, hatta taş, ip gibi cansız materyallerdi. Bu karışımlarda aynı zamanda fungus kontaminasyonu ve olmaması gereken başka bitkiler de tespit ettik" diye konuştu.

"İYİLEŞMEK İSTERKEN DAHA ÇOK HASTALANABİLİRLER"

Bitkisel karışımların bilinçsiz tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken Şentürk, özellikle alerjisi bulunan vatandaşların bu ürünleri kullanırken dikkatli olması gerektiğini söyledi. Şentürk, "Dolayısıyla insanımız güvendiği bu karışımları kullandığında, iyileşmek isterken daha çok hastalanabilir.