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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç olay! Beyoğlu’nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu

SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç olay! Beyoğlu’nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu

Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu’nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Olayın aydınlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

YUNUS EMRE KAVAK

Giriş Tarihi:

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından adrese polis ekipleri sevk edildi.


SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Evde ve çevresinde incelemelerini sürdüren ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Halıya sarılı halde bulunan erkeğin kimliğinin belirlenmesi için de çalışma yürütülüyor. Cinayet Büro ve Gasp Büro ekiplerinin ortak çalışmasında soruşturma derinleştikçe olayın geçmişine ve yaşananlara ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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